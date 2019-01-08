Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Sonunda ekolojik yeniden tesis programını devreye sokan Galapagos Doğal Parkı yetkilileri, Kuzey Seymour Adası'ndan devşirdikleri 1436 kara iguanasını Santiago Adası'na saldı.
Over 1,400 Galapagos land iguanas were successfully released onto Santiago Island, where they were wiped out by invasive species almost 200 years ago. The last sighting of one was made on the island by Charles Darwin in 1835. https://t.co/jdQFRUYgbf #Galapagos #Iguana #Darwin pic.twitter.com/2oRTt4k9mb— My Good Planet (@MyGoodPlanet) 8 Ocak 2019
Programın, Kuzey Seymour Adası'nın yiyecek kıtlığına rağmen sayıları 5 bini geçen iguanalarını da koruyacağı belirtildi.
Over 1,400 Galapagos land iguanas were successfully released onto Santiago Island, where they were wiped out by invasive species almost 200 years ago. The last sighting of one was made on the island by Charles Darwin in 1835. https://t.co/cxfU93qwh6— Trending Shed (@trendingshed) 8 Ocak 2019
Ekvador sahiline 1000 km mesafedeki Galapagos, eşi benzeri olmayan yaban hayatı ve bitki örtüsüyle dünyanın en kırılgan ekosistemlerinden birine sahip.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Galapagos'a 1835 yılında henüz 26 yaşındayken gelen İngiliz doğabilimci Darwin, her adanın kendine özgü canlıları olması, o canlıların o adaya özgü şartlara göre özellikler geliştirmesinden esinlenerek evrim kuramının temellerini atmıştı.
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