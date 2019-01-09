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11:38 09 Ocak 2019
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    Kaliforniya yangını

    Kaliforniya'daki orman yangını 2018'in en maliyetli doğal afeti oldu

    © AFP 2018 / Robyn Beck
    Çevre
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    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen yılın sonlarında etkili olan orman yangınının 2018'in en maliyetli doğal afeti olduğu bildirildi.

    Kaliforniya- Yangın
    © AA /
    Kaliforniya yangınında öldüğü zannedilen kedi, yıkıntıların arasında bulundu: Başardın
    Alman sigorta şirketi Munich RE, Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım'da başlayan ve ‘Camp yangını' olarak isimlendirilen orman yangınının, 16.5 milyar dolar zarara yol açarak geçen yılın en maliyetli doğal afeti olduğunu belirtti.

    Binlerce evin yok olmasına, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının yol açtığı 16.5 milyar dolarlık maddi kaybın 12.5 milyar dolarlık kısmının sigortalı olduğu kaydedildi.

    ‘EN MALİYETLİ KASIRGA, MİCHAEL KASIRGASI'

    Şirket, 2018'de en fazla maliyeti olan kasırganın, ekim ayında ABD'nin Florida eyaleti kıyılarında etkili olan Michael Kasırgası olduğunu bildirdi. 16 milyar dolarlık maddi kayba neden olduğu sanılan kasırganın 2018'in maliyeti ikinci en yüksek doğal afeti olduğu bildirildi.

    Kaliforniya yangını
    © AFP 2018 / Robyn Beck
    Kaliforniya tarihinin en büyük yangını kontrol altında
    Geçen yıl tüm doğal afetlerden kaynaklanan zararların 160 milyar dolara ulaştığını belirten Munich RE, bunun, 2017'de doğal afetlerin yol açtığı 350 milyar dolarlık kaybın altında kaldığına işaret etti.

    Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Torsten Jeworrek, Kaliforniya'daki orman yangınlarının artmasının iklim değişikliği ile bağlantılı göründüğüne dikkati çekerek, "Kayıpların önüne geçmeye yardımcı olmak için imar yönetmelikleri ve arazi kullanımı konusunda acilen harekete geçmek gerekiyor" dedi.

    YANGINDA 80'DEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

    kaliforniya - yangın
    © AFP 2018 / Josh Edelson
    Kaliforniya'daki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
    Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında başlayan orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

    Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, Kaliforniya tarihinin ‘en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı' orman yangını olarak kayıtlara geçmişti.

    Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade edilmişti. Kasırgada 35 kişi hayatını kaybetmişti.

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    Etiketler:
    afet, yangın, Camp yangını, kalifornya yangını, Michael Kasırgası, Munich RE, Alman sigorta şirketi Munich RE, Torsten Jeworrek, Florida, Paradise, ABD, Kaliforniya
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