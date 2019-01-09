Kaliforniya'daki orman yangını 2018'in en maliyetli doğal afeti oldu

Binlerce evin yok olmasına, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının yol açtığı 16.5 milyar dolarlık maddi kaybın 12.5 milyar dolarlık kısmının sigortalı olduğu kaydedildi.
‘EN MALİYETLİ KASIRGA, MİCHAEL KASIRGASI'
Şirket, 2018'de en fazla maliyeti olan kasırganın, ekim ayında ABD'nin Florida eyaleti kıyılarında etkili olan Michael Kasırgası olduğunu bildirdi. 16 milyar dolarlık maddi kayba neden olduğu sanılan kasırganın 2018'in maliyeti ikinci en yüksek doğal afeti olduğu bildirildi.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Torsten Jeworrek, Kaliforniya'daki orman yangınlarının artmasının iklim değişikliği ile bağlantılı göründüğüne dikkati çekerek, "Kayıpların önüne geçmeye yardımcı olmak için imar yönetmelikleri ve arazi kullanımı konusunda acilen harekete geçmek gerekiyor" dedi.
Several #wildfires in California in total caused losses of US$ 24bn in 2018 – a clear #calltoaction. #natcat2018 #climatechange https://t.co/U3kdVZjHsC pic.twitter.com/6bu8RFIReD— Munich Re (Group) (@MunichRe) January 8, 2019
YANGINDA 80'DEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, Kaliforniya tarihinin ‘en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı' orman yangını olarak kayıtlara geçmişti.
Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade edilmişti. Kasırgada 35 kişi hayatını kaybetmişti.
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