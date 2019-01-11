UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde ördekleri öldüren avcılara 22 bin 595 lira ceza

Yürütülen teknik ve istihbari çalışmalar sonucu olayın Cernek Gölü Karaboğaz mevkisinde yaban hayatı geliştirme sahasında meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarıldı. Olayın failleri M.A. ve H.T'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince 22 bin 595 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.
KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ’NDE MEYDANA GELEN KAÇAK AVCILIK OLAYI FAİLLERİ HAKKINDA 22 BİN 595 TL CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANDI https://t.co/7eUcspfUKF @osmankaymk pic.twitter.com/8jwqn6Cg6r— T.C. Samsun Valiliği (@TCSamsunValilik) January 11, 2019
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