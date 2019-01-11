UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde ördekleri öldüren avcılara 22 bin 595 lira ceza

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yaptığı öne sürülen 2 kişiye, 22 bin 595 lira para cezası uygulandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl 6 Aralık'ta meydana gelen ve 30 Aralık'ta basında yer alan 'Kuş Cenneti'nde ördek katliamı' başlıklı haberlerin ardından İl Jandarma Komutanlığı'nca faillerinin yakalanması maksadıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yürütülen teknik ve istihbari çalışmalar sonucu olayın Cernek Gölü Karaboğaz mevkisinde yaban hayatı geliştirme sahasında meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarıldı. Olayın failleri M.A. ve H.T'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince 22 bin 595 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ’NDE MEYDANA GELEN KAÇAK AVCILIK OLAYI FAİLLERİ HAKKINDA 22 BİN 595 TL CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANDI https://t.co/7eUcspfUKF @osmankaymk pic.twitter.com/8jwqn6Cg6r — T.C. Samsun Valiliği (@TCSamsunValilik) January 11, 2019

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