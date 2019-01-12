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23:11 12 Ocak 2019
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    Kentsel dönüşüm

    Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek

    © AA / Arşiv
    Çevre
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hedefimiz yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek. Bu sayede inşallah önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'de deprem riski taşıyan bina kalmamış olacak" dedi.

    Ayder Yaylası - Rize
    DHA
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    Kurum, Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine değinerek bundan sonra parti olarak "gönül belediyeciliği" yapmaları gerektiğini söyledi.

    Seçim çalışmalarının kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Kurum, "Bu çerçevede dokunmadık gönül, çalmadık kapı bırakmayacağız. Herkesin kalbini fethedeceğiz. Bunun adı kapı kapı gezmekse, gezeceğiz. Burada sizlerin güler yüzünü gördüğümüzde Ankara'ya başka bir motivasyonla gidiyoruz. Biliyoruz buradaki insanlar bizimle aynı şeyleri düşünüyorlar, aynı dertle dertleniyorlar." diye konuştu.

    'HER ŞEYİ ÖNCELİK SIRALAMASINA GÖRE YAPACAĞIZ'

    Kurum, partisinin iktidarı boyunca hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Önümüzdeki seçimle biz de bu iktidar ve yeni hükümet sistemine uygun bir şekilde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bütün belediyeleri almak suretiyle gezeceğiz, dolaşacağız. Emin olun arkanızda bizler varız, bu şehrin, vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi öncelik sıralamasına göre yapacağız. AK Parti iktidarıyla bütün vatandaşlarımıza hizmet ettik, kimseyi ayırmadık, ötekileştirmedik, dini, dili, ırkı, neymiş hiç bakmadık ve bakmayacağız da. Bu sayede de 17 yıldır iktidardayız. Bu seçimde başaracağınıza olan inancımız tamdır, elimizden gelen ne ise el birliği içerisinde vatandaşlarımıza anlatacağız."

    SEÇİM ÇALIŞMALARINDA ÇEVRE VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

    Naylon poşet
    © AFP 2018 / FRED DUFOUR
    Marketlerde bez ve file zorunlu hale geliyor
    Seçim çalışmalarında çevre ve gürültü kirliliğinin önüne geçeceklerini anlatan Kurum, "Tüm teşkilatımız olarak meydanlarda, ilçelerimizde vatandaşımızın erişebileceği şekilde bu bez ve filelerimizi dağıtıyoruz. Dağıtım işini hem teşkilatlarımız hem de belediyelerimiz gerçekleştirecekler. Bu noktada hanımlarımızdan da ekstra bir gayret istiyoruz. İnanın bu poşetler hem çevreye hem de şehirlerimize çok büyük zararlar veriyor." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de eylem planlamaları çerçevesinde, 28 ilde 52 millet bahçesi projelerinin olduğunu dile getiren Kurum, şunları kaydetti: "Bunun dışında tarihi kent merkezlerinin yenilenmesi, ecdadımızın bize bıraktığı kültürel alanların, değerlerin ön plana çıkarılmasına yönelik de tüm Türkiye çapında projeler başlattık. Bunların ilk yıl itibariyle baktığımızda 25-30 bin civarında bağımsız bölümü içeren projeler yapacağız. Hedefimiz yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek. Bu sayede inşallah önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'de deprem riski taşıyan bina kalmamış olacak."

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    Etiketler:
    Kentsel dönüşüm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Türkiye
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