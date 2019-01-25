İBB Başkanı Uysal'dan Albatros tepkisi: Vatandaşların belediyeye 'yeşil alan' diye bıraktıkları yerleri niye satıyorsun?

© REUTERS / Murad Sezer İstanbul 'yeşil alan'da sondan ikinci

Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, 4 seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Büyükçekmece'de vatandaşların, Albatros yeşil alanlarının satışından rahatsız olduğunu ve bu durumu kendisine sık sık ilettiğini kaydeden Uysal, "Albatros konusunu araştırdım. Orası, vatandaşlarımızın geçmişte kendi mülkünden terk ettikleri yerdir. 'Gelir getirsin' diye belediyeye satmışlar. Evet belediyeye gelir de lazım. Vatandaşların belediyeye yeşil alan diye bıraktıkları yerleri niye satıyorsun? Biz geldiğimiz zaman burayı vatandaşa yeşil alan olarak geri döndüreceğiz."

Açıklamanın ardından Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'deki seçim çalışmalarına devam etti.