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12:32 25 Ocak 2019
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    'Fabrikanın atık havuzundan sızan yağ, içme suyunu kirletti' iddiası

    'Fabrikanın atık havuzundan sızan yağ, içme suyunu kirletti' iddiası

    © Fotoğraf : DHA
    Çevre
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    İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nin sakinlerinden Nurdan Uçar, bölgede bulunan pirina fabrikasına ait havuzlardan atık yağların sızdığını ileri sürerek belediyeye şikayette bulundu.

    Bayındır'ın Yakapınar Mahallesi sakini Nurdan Uçar, mahallede bulunan pirina fabrikasına ait atık yağ havuzlarının, depolanması gereken yağları sızdırdığını ileri sürerek, Bayındır Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvuruda bulundu.

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    Uladı Çayı'nın hemen yanında bulunduğunu belirttiği havuzlar atık yağları yer altına sızdırdığı için sondaj kuyularından çıkan suların yağlı olduğunu ve pis koktuğunu ileri süren Nurdan Uçar, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) de aynı bölgede sondaj kuyularının bulunduğunu kaydetti. Havuzlardan akan atık yağların, yeraltı suyuna, buradan da içme sularına karıştığını öne süren Uçar, yetkililerden önlem almasını istedi. Uçar, sondaj kuyularından çıkan suların renginin de kırmızıya yakın olduğunu söyledi.

    İZSU, YAĞ SIZDIĞINI TESPİT ETTİ

    Şikayet üzerine İZSU tarafından bölgede inceleme yapıldı. İZSU'dan alınan bilgiye göre, yapılan incelemenin ardından atık yağların sızdırılmamasını sağlayan havuzlardan bazılarının, yağları sızdırdığı belirlendi. İZSU, denetimin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazı yazarak, önlem alınmasını istedi.

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    ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ: SIZINTI TESPİT EDEMEDİK

    Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri ise ekiplerin bölgede inceleme yaptığını ve fabrikaya ait beton havuzlar bulunduğunun belirlediğini açıkladı. İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu havuzlar yasaya uygun ve sızdırma söz konusu değil. Yetkililer, yapılan incelemede, sızıntı tespit edemediklerini aktardı. Mahalle sakinlerinden Nurdan Uçar ise fabrikanın çevreyi kirlettiğini ileri sürerek, Bayındır Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Etiketler:
    tespit, Yağ, inceleme, sızma, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir, Türkiye
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