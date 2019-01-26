Bakan Kurum: Vatandaşın gönlünü fethedememişsek, tüm şehri yeniden imar etsek boşa

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Bir vatandaşımızın kalbini kırmışsak, eğer onun gönlünü fethedememişsek, tüm şehri yeniden imar etsek boşa. Herkese dokunmak, herksin derdini dinlemek zorundayız. Bu seçimler Türkiye'nin geleceği, güçlü Türkiye için çok önemli" dedi.

© AA / Arşiv Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek

Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Karaman'da, "Riskli Alanlar ve Rezerv Alanları"nda incelemelerde bulundu. Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile il yöneticileri ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Karaman’da dünyada bir ilke imza atacaklarını aktaran Kurum, "Şehrimizdeki Yeni Dünya mağarasında uygulayacağımız çevre düzenleme projesi dünyada bir ilk olacak." dedi.

Kurum, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Gece gündüz demeden çalıştınız, koşturdunuz. Dünya mazlumlarının lideri sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de aynı azim ve kararlılıkla kapı kapı dolaşmak suretiyle her vatandaşımızın gönlüne gireceğiz, kalbine dokunacağız. Biliyorsunuz, bu seçimi artık 'gönül beldiyeciliği' çerçevesinde yürütüyoruz. Dolayısıyla her vatandaşımıza dokunmak zorundayız, hepsinin derdini dinlemek zorundayız. Bir vatandaşımızın kalbini kırmışsak, eğer onun gönlünü fethedememişsek biz tüm şehri yeniden imar etsek boşa. Herkese dokunmak, herkesin derdini dinlemek zorundayız. Bu seçimler Türkiye'nin geleceği, güçlü Türkiye için çok önemli."

Kurum, Karaman'a verdiği hizmetler dolayısıyla Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür etti, belediye başkan adayı Mahmut Sami Şahin'e de başarılar diledi.