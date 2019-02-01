Avustralya'da 109 yılın en sıcak ayı ocak oldu

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'da ortalama sıcaklığın 30 dereceyi geçmesi nedeniyle Ocak 2019, 109 yılın en sıcak ayı oldu.
January was Australia's hottest month since records began https://t.co/EkPhIWgYLo— The Guardian (@guardian) February 1, 2019
Avustralya Meteoroloji Bürosu'ndan yapılan açıklamada, ocakta Adelaide kentinde ölçülen 46.6 derece ve Port Augusta kentinde ölçülen 49.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldığı kaydedildi.
© REUTERS / Lindsay DeDario
16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Güney Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.
Bazı eyaletlerde yetkililer halka, dışarı çıkmamaları ve fiziksel aktiviteyi en aza indirmeleri çağrısında bulunmuştu.
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