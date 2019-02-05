Rusya'da çevre dostu olmayan otomobillerin trafiğe çıkışı kısıtlanacak

Moskova ve St. Petersburg'da çevre dostu olmayan otomobillerin trafiğe çıkışlarının sınırlandırılmasına dair bir düzenleme getiriliyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya İnsan Hakları Konseyi'nde söz konusu girişimi desteklediğini ifade etti.

Kommersant gazetesinin haberine göre, Rus hükümeti, çevre dostu olmayan otomobillerin trafiğe çıkışına ilişkin kısıtlamaların uygulanabilmesi için Moskova ve St. Petersburg belediyelerini 4 Mart'a kadar bir ‘yol haritası' çıkarmakla görevlendirdi. Kısıtlamanın uygulanacağı bölgeler henüz belirtilmemiş olsa da, yolların kontrolünün kameralar aracılığıyla sağlanacağı şimdiden belli.

Gazeteye göre, ulaşımın ekolojik standartlara göre düzenlemesi fikri Moskova'da 10 yıldan uzun süredir tartışılıyor. Moskova'nın belediye başkanı olduğu döneminde Yuri Lujkov da konuya dair bir düzenleme hazırlamış, ancak uygulamaya koyulmamıştı.

Egzoz emisyon standardı düşük olan otomobillerin trafiğe çıkmasını kısıtlayan Karayolları Trafik Kanunu, Haziran 2018'de imzalanmıştı. Karayolları trafiğine ilişkin düzenlemeler, 30 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece araçların trafiğe çıkışlarının emisyon standartlarına göre kısıtlanabilmesine imkan tanındı.

Greenpeace Rusya'nın uzmanlarından biri olan Vasiliy Yablokov, "Getirilen kısıtlamalar şehrin tümünde, özellikle de konutların yoğun bulunduğu yerlerde uygulanmalıdır. Tabii uygulamaya insanların her gün ziyaret ettiği şehir merkezinden başlanması oldukça mantıklı. Ancak sosyal adaleti tesis etmek adına, söz konusu uygulama ülke çapında hayata geçirilmeli" dedi.

Ancak söz konusu girişimin uygulanmasının önünde engeller mevcut. Bunlardan biri ise, eski otomobillerin trafiğe çıkışının nasıl denetleneceği hususunda henüz net bir bilginin olmaması.

Karayollarındaki güvenlik kameraları, Rusya Yol Güvenliği Devlet Müfettişliği sistemindeki bilgilerden yararlanıyor. Ancak otomobillerin motor emisyon standartlarına dair tescil sertifikaları yalnızca 2011 yılından bu yana kaydediliyor. Bu sebeple güvenlik kameraları bu tarihten önce kayda alınan araçların motorlarının çevre dostu olup olmadığını denetleyemiyor.

Emisyon tescil sertifikasına sahip olmayan otomobiller hususundaki yasal belirsizliklerin, düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2021 tarihine kadar süreceği tahmin ediliyor. Bu tarihten itibaren standartlara uymayan araçların trafiğe çıkışı ise yasaklanacak ve 500 ruble (40 TL) para cezası kesilecek.