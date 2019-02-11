Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye bu geceden itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye bu geceden itibaren yağışlı havanın etkisi altına olacak.

Hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artacağı, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için ise buzlanma ile çığ uyarısı yaptı.