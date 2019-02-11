Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye bu geceden itibaren yağışlı havanın etkisi altına olacak.
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Hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artacağı, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için ise buzlanma ile çığ uyarısı yaptı.
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