Efsanelere konu olan 'kara panter' 110 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Kenya'da, 100 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez siyah leopar görüntülendi. 'Kara panter' olarak da bilinen son siyah leopar 1909'da Etiyopya'da görüntülenmişti.

En son 1909 yılında görüntülenen ve 'Kara panter' olarak da bilinen siyah leoparın fotoğrafları, Laikipia Doğal Yaşam Kampı'nda İngiliz doğal yaşam fotoğrafçısı Will Burrard-Lucas tarafından çekildi.

Efsanelere konu olan bu hayvanlar, albinizmin zıttı olan melanizm nedeniyle bu renkte. Aşırı miktarda melanin pigmenti hayvanları zifiri siyaha dönüşüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Burrard-Lucas blogunda bölgede siyah leopar görüldüğü yolundaki haberlerden sonra, hayvanı gören kişilerle konuştuğunu ve izleri takip ettiğini yazdı.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİ ANLAMAM BİRKAÇ GÜNÜMÜ ALDI'

Uzaktan kumandalı, hareket sensörlü gece tuzak kamerası sistemi 'camptraptions'ı kurarak beklemeye başladığını belirten Burrard-Lucas, birkaç günlük düş kırıklığından sonra hayvanı fotoğraflamayı başardığını belirtti.

Burrard-Lucas "Son seferde, yine fazla bir şey beklemeden fotoğrafları tarıyordum. Zifiri karanlık içinde bir çift göz bana bakıyordu. Sonunda hayvanın fotoğrafını çekmiştim. Hayalimi gerçekleştirdiğimi anlamam birkaç günümü aldı" dedi.

Here are more of my black leopard photos. What a stunning animal! I have shared a few more on instagram as well https://t.co/JNNq5eJ035 pic.twitter.com/cQAQPFQd6N — Will Burrard-Lucas (@willbl) February 13, 2019

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