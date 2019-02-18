'Mermer ocağı için 30 bin ağaç kesilecek'

Sütçüler ilçesinde açılmak istenen yeni bir mermer ocağı için ardıç ve karaçamdan oluşan 27.843 ağacın kesileceği iddia edildi.
Türkiye'nin en önemli ardıç ve karaçam ormanlarına ev sahipliği yapan Isparta'nın Sütçüler ilçesinin 'Kamu yararı var' gerekçesiyle birbiri ardında açılan mermer ocaklarının ormanlar, su kaynakları ve doğal varlıklara zarar veriyor.
Gazeteci Yusuf Yavuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yalnızca Sütçüler ilçesi sınırlarında verilen mermer ocağı ruhsatı sayısının 200'ün üstünde olduğunu belirtti.
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