'Mermer ocağı için 30 bin ağaç kesilecek'

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde açılmak istenen yeni bir mermer ocağı için 27.843 ağacın kesileceği ileri sürüldü.

Sütçüler ilçesinde açılmak istenen yeni bir mermer ocağı için ardıç ve karaçamdan oluşan 27.843 ağacın kesileceği iddia edildi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Tonu 200 ila 500 dolar arasında değişen fiyatlarla ham madde olarak yurt dışına satılan mermeri çıkarmak için 30 bine yakın yetişkin ağacın katledilecek olmasının ne doğaya ne de ülkeye bir yarar sağlamayacağı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin en önemli ardıç ve karaçam ormanlarına ev sahipliği yapan Isparta'nın Sütçüler ilçesinin 'Kamu yararı var' gerekçesiyle birbiri ardında açılan mermer ocaklarının ormanlar, su kaynakları ve doğal varlıklara zarar veriyor.

Gazeteci Yusuf Yavuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yalnızca Sütçüler ilçesi sınırlarında verilen mermer ocağı ruhsatı sayısının 200'ün üstünde olduğunu belirtti.