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15:54 18 Şubat 2019
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    Arktika / gece

    Uzmanlar uyardı: Plastik kirliliği el değmemiş bölgelere bile ulaştı

    Sergey Anisimov, http://www.mamm-mdf.ru/
    Çevre
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    Plastik kirliliğinin dünyanın en el değmedik bölgelerinde bile görülmeye başladığı uyarısında bulunan bilim insanları, Kuzey Kutup Dairesi'nin üstünde kalan Arktika'daki kuşların yumurtalarında ilk kez kimyasal katkı maddeleri bulduklarını açıkladı.

    denize atılan plastik torbayı yiyen su kaplumbağası
    © Fotoğraf : www.greenpeace.org.uk
    Pasifik Okyanusu'nu yüzerek geçerken her üç dakikada bir plastik çöple karşılaştı
    Arktik bölgesinde Kanada tarafından kontrol edilen Prens Leopold Adası'nda martıya benzer bir deniz kuşu olan Fulmarların bıraktığı yumurtalarda yapılan testler, plastiklerin esnekliklerini artırmak için kullanılan ve hormon bozucu olarak bilinen Ftalat açısından pozitif çıktı. Benzer şekilde plastiklerin çözünmesini ya da güneşte rengini kaybetmesini önleyen SDPA ve BZT-UV gibi atıklar da saptandı.

    AV SIRASINDA MARUZ KALIYORLAR

    Kuşların, avlanma esnasında plastik çöp yığınlarından bu atıkları aldığı düşünülüyor. Zamanının çoğunu avlanmak için denizde geçiren kuşlar, sadece yavrularını beslemek için yuvalarına dönüyor.

    Ftalatların, önce kuşların midelerinde bulunan yağı bir sıvıya geçtiği buradan kan dolaşımına girdiği ve yumurtlayan dişilerin yumurtalarına aktarıldığı belirtiliyor. Kimyasallar hormonları ve endoktrin sistemi düzensizleştiriyor, doğurganlığı etkiliyor, doğuştan kusurlara yol açıyor ve pek çok metabolik hastalığa sebep oluyor.

    ÇOCUK OYUNCAKLARINDA KULLANMAK YASAK

    Güvenlik endişeleri sebebiyle Ftalatların pek çok ülkede çocuk oyuncaklarında kullanılması yasaklandı.

    Testleri yürüten Kanada Vahşi Yaşam Hizmeti'nden Jennifer Provencher, "Bu kimyasalların hormonal gelişmeyi engellediğini, endoktrin sistemi düzensizleştirdiğini, deformasyonlara yol açtığını biliyoruz. Ancak kuşların yumurtalarına bir zarar verip vermediğini henüz bilmiyoruz" dedi.

    WWF: YÜZDE 90'INDA VAR

    İklim değişikliği nedeniyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen 61 balık türü tespit edildi.
    © Fotoğraf : DHA
    Akdeniz 'plastik denizi' olma riskiyle karşı karşıya: En çok plastik Türkiye'den
    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nden biolog Alex Bond, ölümle sonuçlanmasa da bu bulgunun kesinlikle pozitif olmadığını ve plastiklerin deniz yaşamını giderek daha fazla tehdit ettiğini gösterdiğini söyledi.

    Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) İngiltere sorumlusu Lyndsey Dodds da, "Deniz kuşlarının yüzde 90'ının midesinde plastik kalıntıları olduğunu biliyoruz. Şimdi onların yumurtalarının bile plastik kirliliğinden muaf olmadığını öğrendik" dedi.

    Etiketler:
    deniz yaşamı, Ftalat, fulmar, plastik kirlilik, Kimyasal atık, Avlanma, Kuş, hormon, yumurta, Martı, plastik, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Doğal Tarih Müzesi, Lyndsey Dodds, Alex Bond, Jennifer Provencher, Kuzey Kutup Dairesi, Arktika, Kanada, İngiltere
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