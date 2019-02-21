Galapagos Adaları'nda nesli tükendiği sanılan kaplumbağaya rastlandı

Ekvador Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Galapagos Milli Parkı ve Galapagos'u Koruma Kuruluşu tarafından yürütülen ortak bir keşif sırasında, 100 yaşından büyük olduğu sanılan dişi bir Fernandina Dev Kaplumbağası'nın canlı bulunduğu duyuruldu.
A tortoise species that was feared extinct has been found in the Galapagos islands https://t.co/6jpAnKv4xN— TIME (@TIME) February 21, 2019
Canlı bir Fernandina Dev Kaplumbağası'nın, en son 1906 yılında görüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Fernandina Dev Kaplumbağası'nı, kritik tehlikede ve muhtemelen nesli tükenmiş türler arasında listeliyor.
Galapagos Adaları, 1979'da UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı ilan edilmişti.
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