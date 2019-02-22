İklim değişikliğine karşı okul grevi başlatan 16 yaşındaki aktivist, AB liderlerine seslendi

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, AB konferansında kendilerini okulu kırmakla suçlayan politikacılara seslenerek, "Sizin pisliğini temizlemeye başladık ve işimizi bitirene kadar durmayacağız" dedi.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Küresel ısınmaya karşı Avrupa'da öğrenciler sokağa çıktı

İklim aktivisti Greta Thunberg, Perşembe günü Avrupa Birliği (AB) konferansında politikacılara okul grevlerinin hedefini anlattı ve iklim değişikliğini önlemek için acilen harekete geçilmesi çağrısını bu kez Brüksel'de tekrarladı.

Bianet'in aktardığına göre, "Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi" (EESC) toplantısında konuşan Greta 16 yaşındaki aktivist, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve diğer politikacılara hitap ederken, politikacıları "bizim jenerasyonumuzun temizlemesi için pisliklerini halının altına süpürmekle" suçladı.

'OKUL GREVİ YAPIYORUZ, ÇÜNKÜ EV ÖDEVİMİZİ YAPTIK, İŞİMİZİ BİTİRENE KADAR DURMAYACAĞIZ'

Kendisinin 2018 Ağustos ayında başlattığı okul grevine destek veren dünyadaki onbinlerce öğrenciyi savunan aktivist, öğrencileri okul grevine çıkmakla suçlayan politikacılara şöyle seslendi: "Eğer bizim çok değerli ders saatlerini boşa harcadığımızı düşünüyorsanız, size hatırlatmama izin verin, politik liderlerimiz inkar ve hareketsizlikle onlarca yılı boşa harcadı ve ne zamanki zamanımız giderek azalmaya başladı, o zaman harekete geçmeye başladı."

"Okul grevi yapıyoruz çünkü ev ödevimizi yaptık" diyen Greta şöyle devam etti: "Sizin pisliğinizi temizlemeye başladık ve işimizi bitirene kadar durmayacağız."

© REUTERS / Yves Herman Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, aktivist Greta Thunberg'i selamladı

JUNCKER'DEN TAAHHÜT ALDI

Öte yandan, Euronews'in haberine göre Thunberg konuşmasında Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği ile mücadele konusunda daha fazla bütçe ayırmasını talep etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker önümüzdeki yıllarda bu sözün yerine getirileceği taahhüdünde bulundu.