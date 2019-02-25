Oyuncu Pamela Anderson balinaların kurtarılması için Putin'e mektup yazdı

Hayvan hakları savunucusu Pamela Anderson konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'e açık bir mektup yazdığını açıkladı.

© AP Photo / KAZUHIRO NOGI Japonya 1 Temmuz'da balina avına resmen başlıyor

Anderson mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Nahodka'da tutsak haldeki 11 orka ve 87 beyaz balina için tarafınıza yazıyorum. Rusya hükümetine bu balinaların satışını durdurmaya yönelik attığı önemli adımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Yayınlanan belgeden anladığım kadarıyla bu harika hayvanların doğaya, Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki sulara bırakılması için hükümet tarafından ilk adımlar atıldı. Bunun duyduğuma çok mutluyum. Orka ve beyaz balinaların doğaya salınmasına yönelik nihai kararın da henüz alınmadığını anlıyor ve saygılarımla sizden bu yönde bir talimat vererek konuyu çözmenizi talep ediyorum."

'ENDİŞE YARATIYOR'

‘Balina hapishanesinin' uluslararası çapta endişe yarattığını vurgulayan Anderson, Rusya hükümetinin Rus ekologlar ve uluslararası uzmanlarla birlikte balinaların doğaya bırakılması için profesyonel bir plan hazırlamasını umduğunu da kaydetti.

© Sputnik / Iliya Pitalev Pamela Anderson: Amerikalılar 'Rusofobik' olmaya programlı

Rusya'nın Nahodka kentindeki Deniz Memelileri İntibak Merkezi'nde Kasım ayında 90 beyaz balina ve 11 orkanın ‘hapishane' gibi küçük kutularda insanlık dışı koşullarda tutulduğunun tespit edilmesinin ardından, merkez hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 22 Şubat'ta, balinalarla ilgili durumun 1 Mart'tan önce çözüme kavuşturulması için Rusya Doğal Kaynaklar ve Tarım bakanlıklarına talimat vermişti. Balinaların eğitim ve kültürel amaçla yakalandığı ileri sürülüyor, ancak hayvan hakları savunucuları onların Çin'e satılmak için merkezde tutulduklarını düşünüyor.

Rusya'da balinaların yakalanması ve satışını yasaklayan bir yasa bulunmuyor.