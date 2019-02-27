DiCaprio'dan Rusya'daki balinaların kurtarılması için çağrı

Oscar ödüllü ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Rusya'nın Nahodka kentinde insanlık dışı koşullarda tutulan orka ve beyaz balinaların serbest bırakılmasına yönelik imza kampanyasına destek verilmesi için Facebook hesabından çağrı yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da balinaların en kısa zamanda serbest bırakılmasını umduğunu ifade etti.

Pamela Anderson'dan sonra Leonardo DiCaprio da Rusya'nın Nahodka kentinde tutulan orka ve beyaz balinaların serbest bırakılması için harekete geçti. Change.Org sitesindeki imza kampanyasına katılan DiCaprio, Facebook hesabı üzerinden kampanyaya destek verilmesi için çağrıda bulundu.

DiCaprio, "Aşağıdaki dilekçeye imza atıp Rusya'da orka ve beyaz balinaların insanlık dışı koşullarda tutulmasına karşı hareketimde bana katılın" ifadelerini kullandı.

Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 26 Şubat 2019

​KREMLİN: EN YAKIN ZAMANDA SERBEST BIRAKILMALARINI UMUYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili, "Vladimir Putin duruma ilişkin bir talimatta bulundu. En yakın zamanda sorunun çözülmesi ve balinaların özgürlüğüne kavuşmasını umuyoruz" dedi.

© Sputnik / Iliya Pitalev Oyuncu Pamela Anderson balinaların kurtarılması için Putin'e mektup yazdı

Peskov, balinaların federal bütçe çerçevesinde tutsak bulunmadığını, hayvanların özel şirketler, tüzel kişilikler tarafından satış amaçlı tutulduğunu ekledi.

Rusya'nın Nahodka kentindeki Deniz Memelileri İntibak Merkezi'nde Kasım ayında 90 beyaz balina ve 11 orkanın ‘hapishane' gibi küçük kutularda insanlık dışı koşullarda tutulduğunun tespit edilmesinin ardından, merkez hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Hayvan hakları savunucusu Pamela Anderson konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'e mektup yazıp balinaların bırakılması için talimat vermesi talebinde bulunmuştu. Putin ise 1 Mart'a kadar konunun çözüme kavuşturulması için Rusya Doğal Kaynaklar ve Tarım bakanlıklarına talimat vermişti.