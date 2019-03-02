Bakan Kurum: Artık şehirlerimizin 50, 100 yılını planlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirlerin 50, 100 yılını planlayacaklarını belirterek "Hakkaniyet çerçevesinde artık şehirlerimizin gelecek vizyonunu ortaya koyacağız. Bu vizyon içerisinde kentsel dönüşüm bizim çok önemli." dedi.

Antalya'daki temasları kapsamında, AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Kurum, burada yaptığı konuşmada, 8 ay önce göreve başladığını, şu ana kadar 40 ili ziyaret ettiğini, Antalya'ya da dört kez geldiğini söyledi. Halkın derdiyle dertlendiklerini ifade eden Kurum, kentte 60 bin kişiyi ilgilendiren ve yıllardır çözülemeyen tapu sorununu çözdüklerini aktardı.

31 Mart seçiminin gönül belediyeciliği seçimi olacağının altını çizen Kurum, herkesin gönlüne dokunacaklarını, kalpleri fethedeceklerini aktardı. "CHP, yerel seçim manifestosunu açıkladı. Diyorlar ki 'Martın sonu bahar'. Ben de size soruyorum, bu ülke bu şehirler CHP'nin belediyeciliği döneminde ne zaman baharı görmüş ki martta görsün. Pehlivan mindere çıkışından bellidir." diyen Kurum, gece gündüz demeden hizmet ettiklerini ifade etti.

Bakan Kurum, tramvayı açtıklarını, kentsel dönüşüm yaptıklarını anlatarak "Onlar ne yapıyorsa yapsın, bizi ilgilendirmiyor. Onların biz belediyecilik kariyerini de karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır." diye konuştu.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM BİZİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

© AA / Elif Öztürk Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı: Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığına değinen Kurum, şunları söyledi: "Seçim manifestomuzda 11 maddemiz var, bunun 8 maddesi bizim Bakanlığımızla alakalı. Bu maddelere baktığınızda, biz artık şehirlerimizin 50, 100 yılını planlayacağız, bu imar planlarını da halkımızın rızası çerçevesinde yapacağız. Hakkaniyet çerçevesinde artık şehirlerimizin gelecek vizyonunu ortaya koyacağız. Bu vizyon içerisinde kentsel dönüşüm bizim çok önemli. 81 ilimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kurum, her ilde millet bahçesi yapacaklarını aktararak "Emlak Konut'un Antalya'da arsası vardı. 500 milyon lira teklif geldi. Biz 'Millet bahçesi yapmak istiyoruz' dedik. 500 milyon liralık arsayı bahçe yapılmak üzere milletimize verdik." diye konuştu. Örnek kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını dile getiren Kurum, 31 Mart'ta Kepez'de Hakan Tütüncü'nün, Büyükşehirde Menderes Türel'in kazanmasını temenni etti.