Bursa'da 700 yıllık anıt ağacı yaktılar

© AFP 2018 / Hector RETAMAL 'Onlarca yabani kahve meyvesi ağacı türü yok olmanın eşiğinde'

Bursa’nın İznik ilçesinde, ‘anıt ağaç’ olarak tescilli olan yaklaşık 700 yıllık servi ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılıp, dalları kesilerek tahrip edildi.

Duruma isyan eden mahalle sakinleri, ağacın, yuva yapan arıları kovmak amacıyla kesildiğini iddia etti.

Bursa’nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi’nde bir tarlanın içinde yükselen, yaklaşık 700 yıllık servi ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılıp, dalları kesilmiş halde bulundu. Gövdesinde ve dalında kesikler ile yanıkların olduğu görülen servi ağacının, üzerindeki arı yuvaları nedeniyle yakıldığı, tahrip edildiği iddia edildi.