Kestiği ağaç üzerine devrildi, öldü

Antalya'da Manavgat'a bağlı Karavca Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Ahmet Çifci, dün öğleden sonra eşiyle birlikte arazisine ağaç kesmeye gitti.
Çifci, motorlu testereyle kestiği ağacın devrilmesi sonucu ağacın altında kaldı.
© Fotoğraf : Twitter
Olayı gören eşi, yakınlarına telefonla haber verdi.
Tarlaya gelen yakınlarının çağırdığı sağlık ekipleri Ahmet Çifci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çifci'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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