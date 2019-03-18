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16:09 18 Mart 2019
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    Plastik atık

    SÜT-D Başkanı Karaosmanoğlu: Çöpteki cevherleri fark edip geri dönüşümün gücüyle ilerlemeliyiz

    © Fotoğraf: Pixabay
    Çevre
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    18 Mart Dünya Geri Dönüşüm Günü, Türkiye’de ve tüm dünyada ilk kez kutlanıyor. Günün önemine işaret eden Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Karaosmanoğlu “Çöpte bizleri bekleyen cevheri fark edip, geleceğe geri dönüşümün ekonomik gücüyle ilerlememiz gerekir” dedi.

    Dünyanın kabul ettiği yedinci doğal kaynak olan geri dönüştürülebilir atıklar 18 Mart Dünya Geri Dönüşüm Günü kapsamında tüm dünyada ilk kez kutlanıyor. Türkiye'deki kutlama ise Küresel Geri Dönüşüm Vakfı tarafından gerçekleşiyor.

    Deniz- Atık su
    © AA /
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    18 Mart Dünya Geri Dönüşüm Günü'nün önemine ilişkin açıklama yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu "Evde, işte, okulda, yolda, her yerde üretirken, tüketirken atık çıkarıyoruz, gezegenimizi kirletiyoruz ve iklimimizi değiştiriyoruz; bu nedenle atık yönetimi şart" dedi. Atıkların ülkemizin ulusal serveti olan yeşil ekonominin ham maddeleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karaosmanoğlu "Çöpte bizleri bekleyen cevheri fark edip, geleceğe geri dönüşümün ekonomik gücüyle ilerlememiz gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘HERKES ATIKLARINI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRMALI'

    Ayçiçek yağı
    © Flickr /
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    Dünya Geri Dönüşüm Günü doğrultusunda herkesi atıklarını geri dönüşüme kazandırarak ziyan etmemesi konusunda çağrı yapan Prof. Dr. Karaosmanoğlu "Günlük hayatımızda kullandığımız ya da tükettiğimiz birçok ürün sonrasında atık oluşturuyoruz. Kağıt, ahşap, cam, metal, plastik, yağ, lastik, akü, otomobil, elektrikli-elektronik eşyalar gibi atıkların endüstri için geri dönüştürülebilir ham madde niteliği taşıdığını unutmamamız gerekir. Herkes atıklarını geri dönüşüme kazandırmalı" dedi.

    İSTANBUL KARBON ZİRVESİ'NDE ATIK YÖNETİMİ KONUŞULACAK

    Prof. Dr. Karaosmanoğlu, SÜT-D tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 9 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 6. İstanbul Karbon Zirvesi'nde atık yönetiminin yeşil ekonomideki önemine, atık yönetimi ve iklim değişimi arasındaki etkileşime dikkat çekeceklerini de söyledi. Prof. Dr. Karaosmanoğlu "Türkiyemiz geri dönüştürülebilir atıkların gücüyle ekonomisine yeşil güç katması, yerli geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi için de önemlidir" diye ekledi.

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    Etiketler:
    ekonomi, yerli üretim, plastik, metal, cam, kağıt, geri dönüşüm, atık, İstanbul Teknik Üniversitesi, Küresel Geri Dönüşüm Vakfı, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği, Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul, Türkiye
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