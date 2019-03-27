Soçi’ye Türkiye’den taşınan yüklerle birlikte Türk keleri geldi

Rusya’daki Soçi Ulusal Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre, kentte Türk keleri olarak bilinen bir sürüngen türü olan Akdeniz sakanguruna rastlandı. Sakangurun Türkiye’den gelen mallarla birlikte yanlışlıkla taşındığı belirtiliyor.

Soçi Ulusal Parkı Bilim Direktörü Yardımcısı Boris Tuniyev "Soçi'de Karadeniz kıyısında yeni bir sürüngen türüne rastlandı. Türk Keleri… Bölgede bu aileden rastlanan ikinci tür. 20 yıl önce de Hazar sakanguru tespit etmişti. Görünen o ki bizim bölgemize ait olmayan bu tür Soçi'ye Türkiye'den getirilen mallarla birlikte taşındı" dedi.

Tuniyev'e göre, sürüngen Soçi'deki habitat uygun geldiği için kentte kaldı. Ayrıca kuş türlerinde de aktif bir artış görülüyor. Kafkasya'da da memeli ve yırtıcı türlerinde benzer bir durumla karşılaşılıyor.

Süleymancık ya da Türk keleri olarak bilinen Akdeniz sakanguru, zararsız bir tür.