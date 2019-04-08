Rusya'daki bir merkezde tutulan balinalar serbest bırakılacak

Rusya'nın Primorye bölgesi Valisi Oleg Kojemyako, Nahodka kentindeki Deniz Memelileri İntibak Merkezi'nde ‘hapishane' gibi küçük kutularda insanlık dışı koşullarda tutulan 90 beyaz balina ve 11 orkanın serbest bırakılacağını söyledi.

© Sputnik / Iliya Pitalev Oyuncu Pamela Anderson balinaların kurtarılması için Putin'e mektup yazdı

Çin'e satılmak için yakalanıp kötü koşullarda tutuldukları aktarılan 90 balina ve 11 orkanın akıbeti belli oldu.

Primorye bölgesi Valisi Oleg Kojemyako, Nahodka kentindeki Deniz Memelileri İntibak Merkezi'nde tutulan balinaların serbest bırakılacağını söyledi.

Karar, Fransız okyanus bilimci ve ünlü denizbilim uzmanı Jacques Cousteau'nun oğlu Jean-Michel Cousteau'nun merkezi ziyaret ettiği bir dönemde geldi.

Kojemyako "Cousteau'nun ekibinden bilim insanları ile Rus bilim insanları hayvanların ne zaman serbest bırakılacağına karar verecekler" dedi.

Kojemyako ayrıca yetkililerin balinalar için doğal ortamlarına yakın koşullarda bir tesis kurulacağını ve zarar gören balinaların da burada tedavi edileceğini ifade etti.

‘DURUMLARI GENEL ANLAMDA ÇOK İYİ'

Rusya Su Ürünleri ve Okyanus Bilim Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Vyaçeslav Bizikov ise hayvanların doğal ortamlarına bırakılmasına yönelik tavsiyelerin mayıs başına kadar hazır olacağını ifade etti.

Balinaların durumları nedeniyle hemen doğaya salınamayacağını belirten Bizikov, "Bazılarının sağlık problemleri var, ancak genel anlamda iyiler. Dişlerinde ve derilerinde sorunlar tespit ettik. Tedavileri için bir program geliştiriyoruz" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Nahodka kentindeki Deniz Memelileri İntibak Merkezi'nde Kasım ayında 90 beyaz balina ve 11 orkanın ‘hapishane' gibi küçük kutularda insanlık dışı koşullarda tutulduğunun tespit edilmesinin ardından, merkez hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 22 Şubat'ta, balinalarla ilgili durumun 1 Mart'tan önce çözüme kavuşturulması için Rusya Doğal Kaynaklar ve Tarım bakanlıklarına talimat vermişti. Balinaların eğitim ve kültürel amaçla yakalandığı ileri sürülüyor, ancak hayvan hakları savunucuları onların Çin'e satılmak için merkezde tutulduklarını düşünüyordu.

Hayvan hakları savunucusu Pamela Anderson da konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'e açık bir mektup yazmıştı.