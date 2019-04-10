Putin: Arktika'da en çok çevre tehdit altında, kutup ayıları için üzülüyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktika’da hayvan ve bitki türlerine yönelik tehdidin arttığını belirterek bölgeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar sırasında kutup ayılarının göz önünde bulundurulmasını ifade etti. Rus lider "Kutup ayıları için üzülüyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün St. Petersburg’da gerçekleştirilen Uluslararası Arktika Forumu’nda bölgede hayvan türleri ve bitki örtüsüne yönelik tehdidin giderek arttığına dikkat çekti.

Bölgedeki iklim ve doğalyaşama saygı duyulması çağrısı yapan Putin, "Arktika’daki en büyük tehdit bence çevreye yönelik. Ayılar için, kutup ayıları için üzülüyorum, yani bölgedeki tüm hayvanlar için. Küresel ısınma ile birlikte, Arktika’da ekonomi alanında olası gelişmelerle birlikte riskler artıyor. Bunu göz önünde bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Putin, bu nedenle bölgedeki işbirliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Hayvan sevgisiyle bilinen Putin, 2010 yılında Rusya Coğrafya Topluluğu ile birlikte Kuzey Kutup Dairesi’ne gitmiş ve 230 kiloluk bir kutup ayısına takip cihazı takmıştı. Rus lider daha sonra Sovyetler Birliği’nden sonra 'çöplüğe' döndüğünü belirttiği bölgenin temizlenmesi talimatı vermiş ve “Buz tabakasındaki incelme, tüm bunlar kutup ayılarının yaşam koşullarını zorlaştırıyor” demişti.