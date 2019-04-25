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14:07 25 Nisan 2019
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    Antarktika'da buz tabakası vaktinden önce parçalandı, binlerce yavru penguen öldü

    © AP Photo / HO
    Çevre
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    Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerine her gün biraz daha fazla maruz kalan Antarktika’da, binlerce imparator penguen yavrusu, üzerinde yaşadıkları buz tabakasının parçalanması sonucu boğularak öldü.

    King penguin at the Falkland Islands.
    © Flickr/ GrahamC57
    Binlerce penguen Güney Amerika'da mahsur kaldı
    Kötü hava koşullarının yol açtığı facianın 2016 yılında Weddell Denizi’ndeki Brunt Buz Sahanlığı'nda yaşandığı belirtildi. Bu dramatik olay, İngiliz Antarktika Araştırmaları (BAS) ekibi tarafından duyuruldu.

    Dr. Peter Fretwell ve Dr. Phil Trathan, uydu fotoğraflarını incelerken Halley Körfezi'ndeki penguen sürüsünün aniden ortadan kaybolduğunu fark etti.

    DÜNYADAKİ PENGUENLERİN YÜZDE 9’UNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORDU

    Bilim insanları 800 kilometre yukarıdan bile penguen dışkılarıyla kaplı alanı görebiliyor, dolayısıyla sürünün yerini tespit edebiliyor.

    Onlarca yıldır 14 bin ile 25 bin çift yumurtadan çıkan yavrularını burada büyütüyordu. Bu rakam dünyadaki penguen nüfusunun yüzde 5 ila 9'una denk geliyordu. Ancak bu alan bir gecede sulara gömüldü.

    YÜZEBİLECEK KADAR BÜYÜYEMEDİLER

    İmparator penguenleri, bu türün en uzun ve en ağırı olarak biliniyor. Bu penguenler, üzerinde yavrulayabilecekleri sağlam buz kütlelerine ihtiyaç duyuyor.

    Hayvanlar buraya nisan aylarında geliyor ve yavrularının tüylerinin çıkacağı aralık ayına kadar kalıyor. Eğer buz kütlesi vaktinden önce parçalanırsa yavru kuşlar henüz yüzebilecek kadar büyümedikleri için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

    2016 yılında yaşanan bu olaya da bu durumun yol açtığı düşünülüyor.

    BUZ KÜTLESİ ESKİ HALİNE DÖNEMEDİ

    Araştırmacılara göre, şiddetli rüzgârlar, buz kütlesini birleşme noktasından aşındırdı. Bilim insanları buz tabakasının 2017 ve 2018'de de eski haline dönemediğini belirtiyor.

    Antarktika
    © AA /
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    Dr. Peter Fretwell, "2016'dan itibaren oluşmaya başlayan buz tabakası yeterince güçlü değil. Ekim ve kasımda çıkan fırtınalar, buz kütlesini normalden daha erken parçalayacak. Bir tür hava rejimi değişikliği yaşanıyor. Daha önce sağlam ve güvenli olan buz tabakaları artık sağlam değil" dedi.

    YETİŞKİNLER ARTIK ÜREMİYOR

    Facianın etkileri bununla da sınırlı kalmadı. Bilim insanları facianın ardından bölgede yaşayan yetişkin penguenlerin nüfuslarını artırmaya çalışmak için bir şey yapmadığını açıkladı.

    Dev bir buzdağının koloninin bulunduğu bölgeyi tehdit etmesi nedeniyle bu çabanın zaten anlamsız olacağı kaydedildi.

    Ancak uzmanlar penguenlerin Weddell Denizi'ndeki başka üreme alanlarına yönelmiş olabileceği ihtimaline de dikkat çekiyor.

    Parçalanan buzuldan 50 kilometre uzaklıktaki Dawson-Lambton Buzulu yakınlarında yaşayan başka bir penguen sürüsünün nüfusunun artması buna işaret olarak yorumlanıyor.

    Ancak yine de yapılan araştırmalar buz tabakalarının, bilgisayar modellemelerindeki seviyeye kadar küçülmesi halinde bu yüzyılın sonuna kadar penguen nüfusunun yüzde 50-70 oranında azalabileceğini gösteriyor.

     

     

     

    Etiketler:
    parçalanma, buz tabakası, üreme, Yavru, buz kütlesi, Buz, Antarktika, İmparator penguen, Küresel ısınma
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