Dünya, 2018 yılında 12 milyon hektar orman daha kaybetti

Kaybedilen ormanların 3.64 milyonluk kısmının bakir orman olduğunun belirtildiği raporda, en çok zararı Brezilya, Endonezya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya ve Bolivya'nın yaşadığı aktarıldı.
'KÜRESEL ORTMAN KAYBININ YÜKSELEREK DEVAM ETTİĞİ AÇIK'
WRI'nin raporuna göre 2018 yılı, 2016, 2017 ve 2014 yıllarının arkasından orman kayıpları açısından tarihin en kötü 4'üncü yılı oldu.
Bakir yağmur ormanlarının kaybının Belçika'nın yüz ölçümüne eşdeğer olduğunu açıklayan WRI sözcüsü, bu alanlarda hem karbondioksit depolandığını hem de önemli bitki örtülerinin olduğunu hatırlatarak, “Bunlar, karbon emisyonları ve biyolojik çeşitlilik açısından en büyük etkiye sahip ormanlardı” ifadelerini kullandı.
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