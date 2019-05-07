Rusya, plastik kap kacak kullanımını yasaklamak istiyor

Çevre kirliliğini önlemek adına doğaya verilen zararı en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Rusya Çevre Bakanı Kobılkin, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Çevre kirliğini önlemek adına tüm dünya plastik kullanımına karşı savaş açmış durumda, bizler de bunu destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Avrupa’da plastik kullanımının 2021 yılından itibaren tümden yasaklanacağı mart ayının sonunda duyurulmuştu. Bunun yanında Avrupa Birliği ülkelerinin 2029 yılına dek plastik şişe kullanımını yüzde 90 oranında azaltılması hedefleniyor. Ayrıca 2025 yılından itibaren plastik şişelerin en az yüzde 25 geri dönüştürülebilir içerikten imal edilmesi gerekecek.
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