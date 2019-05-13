Yoksul ülkelerin plastik atık çöplüğüne dönüşmesini engelleyen sözleşmeyi, ABD hariç, 187 ülke kabul etti

ABD baştan Basel Sözleşmesi'nin tarafı olmadığı gibi değişiklik müzakerelerine de katılmadı.
TARİHİ NİTELİKTE
Cenevre'de 1400 delegenin iki hafta süren toplantıları sonucunda, geri dönüştürülmesi zor olan plastik atıklarla zehirli kimyasalların binlerce türünün izinin sürülmesi ve sınırlararası transferinin kontrol altına alınması benimsendi.
BM Çevre Programı'ndan Rolph Payet, anlaşmayı 'yasal bağlayıcılığı olması açısından tarihi' diye niteledi.
SAHADA İŞE YARAYACAK
"Dünyanın geri kalanına, özel sektöre, tüketici piyasasına artık bir şey yapmamız gerektiğine dair çok güçlü bir işaret gönderiyor. Ülkeler sahada gerçek eyleme dönüşecek şekilde bir şeyler yapmaya karar verdi" değerlendirmesini yapan Payet, anlaşmanın şartlarına uyma konusunda her ülkenin kendi yolunu bulacağını belirtti.
ABD DE ETKİLENECEK
Artık plastik atıkların ihracat ve ithalatıyla ilgili şeffaf ve takip edilebilir bir sistem olacağını vurgulayan BM yetkilisi, ABD gibi imza atmamış az sayıda ülkenin bile anlaşmayı imzalamış ülkelere plastik gönderirken şartlardan etkileneceğini söyledi.
HÜKÜMETİN İZNİ GEREKECEK
ABD gibi atıkları dışarı gönderen ülkeler eskiden zehirli, karışık, geri dönüştürülemeyen türde plastik atıkları gelişmekte olan ülkelere sadece özel sektörle yaptıkları anlaşmalar üzerinden gönderebiliyordu. Ama artık o ülkelerin hükümetlerinden izin almadan bunu yapamayacak.
ÇİN YASAKLAYINCA
Çin'in 2018'de ABD'den plastik atık alınıp geri dönüşümden geçirilmesini yasaklamasından beri en yoksul ülkeler plastik ve zehirli atık çöplüğüne dönüşmüş durumda. Özellikle Endonezya, Tayland, Malezya, Hindistan ve Vietnam'ın yakın geçmişte tarımla geçinen pek çok köyü son bir yılda plastik atıklardan geçilmez hal aldı.
OKYANUSLARDA 100 MİLYON TON PLASTİK ATIK DOLAŞIYOR
Aynı zamanda okyanuslar, denizler ve nehirleri istila eden plastik atıkların, doğal yaban yaşamını yok etmesi dehşet verici düzeye ulaştı.
NORVEÇ ÖNCÜLÜK ETTİ
Norveç'in girişimiyle eylülde sunulan, BM standartlarına göre rekor zamanda üzerinde uzlaşılan, ancak yürürlüğe girmesi bir yıl alacak anlaşma, sağlık sanayi, teknoloji, havacılık, moda, gıda ve içecek sektörlerine uzanan çok geniş bir yelpazede üretilen plastik mamulleri kapsıyor. Bu kapsamda gümrük yetkilileri artık zehirli madde barındırma potansiyeli bulunan elektronik atıkları da daha sıkı kontrole alacak.
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