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20:13 13 Mayıs 2019
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    denize atılan plastik torbayı yiyen su kaplumbağası

    Yoksul ülkelerin plastik atık çöplüğüne dönüşmesini engelleyen sözleşmeyi, ABD hariç, 187 ülke kabul etti

    © Fotoğraf : www.greenpeace.org.uk
    Çevre
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    BM'nin plastik kirliliğini azaltmaya yönelik yasal bağlayıcılığı olan paktını, ABD hariç hemen her ülke imzaladı. 187 ülke, Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi'ne plastiğin eklenmesini kabul etti.

    Pasifik Okyanusu'nda yüzen bir kambur balina
    © AFP 2019 / FERNANDO CASTILLO
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    193 ülkenin üye olduğu Birleşmiş Milletler (BM), plastik kirliliğini azaltmaya yönelik yasal bağlayıcılığı olan paktı ABD hariç hemen her ülkenin onayladığını duyurdu.  187 ülke, Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi'ne plastiğin eklenmesini kabul etti.

    ABD baştan Basel Sözleşmesi'nin tarafı olmadığı gibi değişiklik müzakerelerine de katılmadı.

    TARİHİ NİTELİKTE

    Cenevre'de 1400 delegenin iki hafta süren toplantıları sonucunda, geri dönüştürülmesi zor olan plastik atıklarla zehirli kimyasalların binlerce türünün izinin sürülmesi ve sınırlararası transferinin kontrol altına alınması benimsendi.

    denize atılan plastik torbayı yiyen su kaplumbağası
    © Fotoğraf : www.greenpeace.org.uk
    Pasifik Okyanusu'nu yüzerek geçerken her üç dakikada bir plastik çöple karşılaştı

    BM Çevre Programı'ndan Rolph Payet, anlaşmayı 'yasal bağlayıcılığı olması açısından tarihi' diye niteledi. 

    SAHADA İŞE YARAYACAK

    "Dünyanın geri kalanına, özel sektöre, tüketici piyasasına artık bir şey yapmamız gerektiğine dair çok güçlü bir işaret gönderiyor. Ülkeler sahada gerçek eyleme dönüşecek şekilde bir şeyler yapmaya karar verdi" değerlendirmesini yapan Payet, anlaşmanın şartlarına uyma konusunda her ülkenin kendi yolunu bulacağını belirtti.

    ABD DE ETKİLENECEK

    Artık plastik atıkların ihracat ve ithalatıyla ilgili şeffaf ve takip edilebilir bir sistem olacağını vurgulayan BM yetkilisi, ABD gibi imza atmamış az sayıda ülkenin bile  anlaşmayı imzalamış ülkelere plastik gönderirken şartlardan etkileneceğini söyledi.

    Alison Teal plastik atıklarla savaşıyor
    © Fotoğraf: Alison Teal
    Alison Teal plastik atıklarla savaşıyor

    HÜKÜMETİN İZNİ GEREKECEK

    ABD gibi atıkları dışarı gönderen ülkeler eskiden zehirli, karışık, geri dönüştürülemeyen türde plastik atıkları gelişmekte olan ülkelere sadece özel sektörle yaptıkları anlaşmalar üzerinden gönderebiliyordu. Ama artık o ülkelerin hükümetlerinden izin almadan bunu yapamayacak. 

    ÇİN YASAKLAYINCA

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    © Fotoğraf : DHA
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    Çin'in 2018'de ABD'den plastik atık alınıp geri dönüşümden geçirilmesini yasaklamasından beri en yoksul ülkeler plastik ve zehirli atık çöplüğüne dönüşmüş durumda. Özellikle Endonezya, Tayland, Malezya, Hindistan ve Vietnam'ın yakın geçmişte tarımla geçinen pek çok köyü son bir yılda plastik atıklardan geçilmez hal aldı.

    OKYANUSLARDA 100 MİLYON TON PLASTİK ATIK DOLAŞIYOR

    Aynı zamanda okyanuslar, denizler ve nehirleri istila eden plastik atıkların, doğal yaban yaşamını yok etmesi dehşet verici düzeye ulaştı. 

    Okyanuslar yüzen plastik çöplüğüne dönüşüyor
    © Fotoğraf : TOK Media
    Okyanuslar yüzen plastik çöplüğüne dönüşüyor
    Payet, plastik kirliliğini 'salgın' diye nitelerken okyanuslarda bulunan 100 milyon ton plastik atığın yüzde 80-90'ının karadaki kaynaklardan geldiğini belirtti. 

    NORVEÇ ÖNCÜLÜK ETTİ

    Norveç'in girişimiyle eylülde sunulan, BM standartlarına göre rekor zamanda üzerinde uzlaşılan, ancak yürürlüğe girmesi bir yıl alacak anlaşma, sağlık sanayi, teknoloji, havacılık, moda, gıda ve içecek sektörlerine uzanan çok geniş bir yelpazede üretilen plastik mamulleri kapsıyor. Bu kapsamda gümrük yetkilileri artık zehirli madde barındırma potansiyeli bulunan elektronik atıkları da daha sıkı kontrole alacak.

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    Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası Şefi Vladimir Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.
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