Ormana atılan köpekler zamanla yabanileşti, ceylan yavrularına saldırdı

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'na önceki gün bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, belediyelerin köpekleri toplu halde orman içine attıklarını belirterek, "Alageyiklerimiz dünyada sadece Antalya'da Düzlerçamı'nda vardır, oraya has bir türdür. Biz onları koruma altına aldık fakat buralara atılan köpekler vahşileşti ve alageyiklerin yavrularını yemeye başladı" dedi.

© AFP 2019 / Sergei Supinsky Çernobil'in terk edilmiş bölgesinde yaşayan vahşi hayvan görüntüleri 9

İsmetoğlu şöyle devam etti:

"Yani o bölgelerde, kırsalda, köylerde gruplar şeklinde çok köpek olmazdı. Sahibi olur, yavrusu olursa dağıtır. Yani kontrol altında olur. Şehirdeki köpeklerin kırsala atılmasından meydana geliyor onlar. Belediyelere yaptırım kısmının parasal yaptırım şeklinde olmasını talep ediyoruz. Bazı fiiller suç olacaksa, hayvana eziyet, öldürme gibi suçun da resen yani kim tarafından şikayet edilirse edilsin dikkate alınması, kurum üzerinden şikayete bağlı olmamasını talep ediyoruz."

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberinde İsmetoğlu'nun verdiği bilgilere doğadaki birçok türün azalması söz konusu.

İsmetoğlu, "Mesela, yaban keçimiz olması gereken 200-250 bin Türkiye'de 35 bin, ceylanımız 16 bin oysa olması gereken 600 bin; yaban koyunumuz 600-700 olması gereken ise 20 bin. Niye böyle oluyor? Bu işi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü takip ediyor. Bu korumayı orman muhafaza memurlarıyla yapacaktık. Peki, kaç tane kaldı? 250 tane ve onlar da emekli oluyor. Koruyacak elemanınız yok. Defalarca orman muhafaza memuru istedik. Ekibimiz az ve üzülüyoruz da. İdeali en az 3 bin."

2 MİLYON SAHİPSİZ HAYVAN

"Sokaklarda 2 milyon sahipsiz hayvan var. Yılda 200 bin değil, 500 bin hayvan kısırlaştırılması durumunda 3 yıl içinde sokakta kısırlaştırılmamış hayvan kalmayacaktır. 1 milyon hayvanın kısırlaştırılması lazım ve hızlıca yapılması gerekir. Kısırlaştırma işlemi bu hızla devam ederse önümüzdeki 10 yılda 300 milyon lira harcayacağız ve hayvan sayımız da 3 milyon olacak."