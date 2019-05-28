Amaç plastik kirliliğine dikkat çekmek: Dünyanın en uzun canlı yayını 450 yıl sürecek

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) 30 Mart'ta 'plastik kirliliğine dikkat çekmek' için 450 yıllık bir canlı yayın başlattı.

Uzmanlara göre, bir plastik şişenin doğada çözünme süresi yaklaşık 400 ila 450 yıl sürüyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Portekiz'in Lizbon şehri merkezli NOSSA isimli şirket ile 30 Mart'ta başlattığı ve bir pet şişenin gösterildiği canlı yayının 450 yıl süreceğini duyurdu.

Sergey Anisimov, http://www.mamm-mdf.ru/ Uzmanlar uyardı: Plastik kirliliği el değmemiş bölgelere bile ulaştı

Yapılan canı yayının amacının, son yıllarda iyice artan plastik kirliliğine dikkat çekmek olduğu belirtilirken, canlı yayına ait 'geri sayım' bir web sitesi de açıldı. Ayrıca, canlı yayının sosyal medyada yoğun ilgi görmesi üzerine başlatılan imza kampanyasında 370 bin imza toplandığı belirtildi.

PLASTİK KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ TEHLİKELİ

WWF'e göre, plastik kirliliği, Akdeniz'de yüzen atıkların yüzde 95'ini oluşturuyor. Ayrıca, plastik kirliliğinin deniz yaşamını tehlikeli yönde olumsuz etkilediği belirtilirken, deniz kuşlarının yüzde 90'ının midesinde plastik atıkların bulunduğu belirtildi.