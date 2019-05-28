Gelişmiş ülkelere karşı açılan 'çöp savaşına' Malezya da katıldı: 3 bin ton plastik atık geldiği yere gönderilecek

Filipinler ve Kanada arasında ‘savaş tehdidine’ kadar krizle bir kez daha gündeme gelen plastik atık sorunu konusunda bir adım da Malezya’dan geldi. Gelişmiş ve zengin ülkelerin çöplerini bırakmasını reddeden Malezya, 3 bin ton plastik atığı geldikleri yerlere geri gönderecek.

© AP Photo / Bullit Marquez Filipinler'den Kanada'ya son ihtar: Çöplerinizi almazsanız karasularınıza bırakacağız

Malezya Enerji, Teknoloji, Bilim, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin, illegal yollarla ülkeye sokulan 60 konteyner dolusu çöpün geri gönderileceğini açıkladı.

Ülkenin ana limanı olan Port Klang’da incelemelerde bulunan Bakan, “Bu konteynerler sahte beyanlarla ve yasadışı yollardan ülkeye sokuldu. Çevre kanunumuzu açıkça ihlal ediyor. Gelişmiş ülkeleri plastik atık yönetimini gözden geçirmeleri ve çöplerini gelişmekte olan ülkelere göndermeye son vermeleri konusunda uyarıyoruz. Eğer Malezya’ya göndermeye devam ederseniz, onları geri yollayacağız, hem de hiç merhamet göstermeden” dedi.

14 ÜLKE TESPİT EDİLDİ

Malezya istenmeyen atıktan sorumlu olan ve aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve Avustralya’nın da olduğu en az 14 ülke tespit ettiklerini açıkladı.

Yeo Bee Yin, sadece İngiltere’de bir şirketin son iki yılda Malezya’ya 50 bin ton plastik atık gönderdiğini söyledi.

Hükümetlere bu tarz şirketleri araştırma uyarısı yapan Bakan, ayrıca gelişmiş ülkelerde yaşayan halklara da duyarlı olma çağrısında bulundu. Yin, bu ülkelerdeki insanların atıklarının geri dönüştürüldüğünü sandığını ve sorunun farkında bile olmadığını söyledi.

Malezya, halihazırda beş konteyner çöpü İspanya’ya gönderdi.

ABD HARİÇ 187 ÜLKE SÖZLEŞME İMZALADI

Gelişmiş ve zengin ülkelerin, çöplerini gelişmekte olan ülkelere göndermesi uzun bir süredir sorun yaşanmasına neden oluyor. Geçen yıl Çin başta olmak üzere bazı Asya ülkeleri bu uygulamaya yasak getirdi.

Çin’in yasak kararının ardından Malezya plastik atıkların gönderildiği ana ülkelerden biri haline geldi. Ülkeye her yıl 7 milyon ton çöp bırakıldığı belirtiliyor. Geri dönüşüm tesislerinin sayılarının artmasına karşılık halk çevreye verilen zarar nedeniyle şikâyet ediyor.

BM'nin plastik kirliliğini azaltmaya yönelik yasal bağlayıcılığı olan paktını, ABD hariç hemen her ülke imzaladı. 187 ülke, ‘Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi'ne plastiğin eklenmesini kabul etti.

FİLİPİNLER-KANADA ‘ÇÖP SAVAŞI’

Filipinler ile Kanada arasında devam eden çöp krizinde ise, 2013-2014 yılları arasında Manila limanına toplam 2450 ton çöp taşıyan 103 konteyner bırakan Kanada çöplerini geri alma konusunda isteksiz davranıyor. Kanada’ya defalarca tepki gösteren, elçisini bile geri çeken Filipinler’de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada’yı ‘savaş açmakla’ bile tehdit etti.

Duterte son olarak özel bir nakliye şirketiyle anlaşacaklarını ve çöpleri Kanada karasularına bırakacaklarını söyledi.