Kayıt
12:56 28 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Gelişmiş ülkelere karşı açılan 'çöp savaşına' Malezya da katıldı: 3 bin ton plastik atık geldiği yere gönderilecek

    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Filipinler ve Kanada arasında ‘savaş tehdidine’ kadar krizle bir kez daha gündeme gelen plastik atık sorunu konusunda bir adım da Malezya’dan geldi. Gelişmiş ve zengin ülkelerin çöplerini bırakmasını reddeden Malezya, 3 bin ton plastik atığı geldikleri yerlere geri gönderecek.

    © AP Photo / Bullit Marquez
    Filipinler'den Kanada'ya son ihtar: Çöplerinizi almazsanız karasularınıza bırakacağız
    Malezya Enerji, Teknoloji, Bilim, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin, illegal yollarla ülkeye sokulan 60 konteyner dolusu çöpün geri gönderileceğini açıkladı.

    Ülkenin ana limanı olan Port Klang’da incelemelerde bulunan Bakan, “Bu konteynerler sahte beyanlarla ve yasadışı yollardan ülkeye sokuldu. Çevre kanunumuzu açıkça ihlal ediyor. Gelişmiş ülkeleri plastik atık yönetimini gözden geçirmeleri ve çöplerini gelişmekte olan ülkelere göndermeye son vermeleri konusunda uyarıyoruz. Eğer Malezya’ya göndermeye devam ederseniz, onları geri yollayacağız, hem de hiç merhamet göstermeden” dedi.

    14 ÜLKE TESPİT EDİLDİ

    Malezya istenmeyen atıktan sorumlu olan ve aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve Avustralya’nın da olduğu en az 14 ülke tespit ettiklerini açıkladı.

    Yeo Bee Yin, sadece İngiltere’de bir şirketin son iki yılda Malezya’ya 50 bin ton plastik atık gönderdiğini söyledi.

    denize atılan plastik torbayı yiyen su kaplumbağası
    © Fotoğraf : www.greenpeace.org.uk
    Yoksul ülkelerin plastik atık çöplüğüne dönüşmesini engelleyen sözleşmeyi, ABD hariç, 187 ülke kabul etti
    Hükümetlere bu tarz şirketleri araştırma uyarısı yapan Bakan, ayrıca gelişmiş ülkelerde yaşayan halklara da duyarlı olma çağrısında bulundu. Yin, bu ülkelerdeki insanların atıklarının geri dönüştürüldüğünü sandığını ve sorunun farkında bile olmadığını söyledi.

    Malezya, halihazırda beş konteyner çöpü İspanya’ya gönderdi.

    ABD HARİÇ 187 ÜLKE SÖZLEŞME İMZALADI

    Gelişmiş ve zengin ülkelerin, çöplerini gelişmekte olan ülkelere göndermesi uzun bir süredir sorun yaşanmasına neden oluyor. Geçen yıl Çin başta olmak üzere bazı Asya ülkeleri bu uygulamaya yasak getirdi. 

    Çin’in yasak kararının ardından Malezya plastik atıkların gönderildiği ana ülkelerden biri haline geldi. Ülkeye her yıl 7 milyon ton çöp bırakıldığı belirtiliyor. Geri dönüşüm tesislerinin sayılarının artmasına karşılık halk çevreye verilen zarar nedeniyle şikâyet ediyor.  

    © Flickr /
    Amaç plastik kirliliğine dikkat çekmek: Dünyanın en uzun canlı yayını 450 yıl sürecek
    BM'nin plastik kirliliğini azaltmaya yönelik yasal bağlayıcılığı olan paktını, ABD hariç hemen her ülke imzaladı. 187 ülke, ‘Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi'ne plastiğin eklenmesini kabul etti.

    FİLİPİNLER-KANADA ‘ÇÖP SAVAŞI’

    Filipinler ile Kanada arasında devam eden çöp krizinde ise, 2013-2014 yılları arasında Manila limanına toplam 2450 ton çöp taşıyan 103 konteyner bırakan Kanada çöplerini geri alma konusunda isteksiz davranıyor. Kanada’ya defalarca tepki gösteren, elçisini bile geri çeken Filipinler’de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada’yı ‘savaş açmakla’ bile tehdit etti.

    Duterte son olarak özel bir nakliye şirketiyle anlaşacaklarını ve çöpleri Kanada karasularına bırakacaklarını söyledi.

    Etiketler:
    Konteyner, İspanya, İngiltere, ABD, Plastik atık, çöp, Kanada, Filipinler, Malezya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yeni 100 ve 200 euro'luk banknotlar tedavüle girdi
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet