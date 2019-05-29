Turizm için geyiklerin ihaleye çıkmasına tepki

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER), Türkiye genelinde geyik veya hayvanların ihalelerle satılarak avcılık turizmine sunulmasına tepki gösterdi. Birçok doğa ve hayvansever tarafından imzalanan dilekçe, Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER), Orman 2. Bölge Müdürlüğü’nün av ihalesiyle hayvanların satışını protesto etti. Bölge müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, ellerindeki ’Hayvanlara parasal değer affedilemez’, ’Hayvanlar mal değildir, ihaleye çıkartılamaz’ ve ’Av cinayettir, spor değildir’ dövizlerinin yanı sıra sloganlarıyla da seslerini duyurmaya çalıştı.
Bazı vatandaşların da destek verdiği protestoda açıklamada bulunan DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, "Yüz yıl önceye kadar Bursa ve Bilecik dahil çevresindeki iller, günümüzden çok daha geniş orman ve doğal alanlara sahipti. Geyik ve diğer yaban hayvanları çok daha geniş bir coğrafyada, nüfusları günümüzden kat kat fazla yaşamlarını sürdürürlerdi. Otçul ve yırtıcılarla doğal denge kurulmuştu. Son yüz yıl içinde tarla açmayla başlayan doğal alanları daraltan insan işgalleri günümüzde sürekli artmakta, maden, enerji, yol, turizm ve hatta Nilüfer Kuruçeşme’de olduğu gibi orman üzerinde çöp depolama alanı planları gibi projeler uygulamaya alınmaktadır" dedi.
‘TOPLAM 103 GEYİK, DAĞ KEÇİSİ, DAĞ KOYUNU AVLANMASI İÇİN İHALELER DÜZENLEDİ’
Belgesellerde görmeye alıştığımız Afrika’nın yoksul ülkelerde bile orman ve milli parklarda görevli çok sayıda orman koruyucusu, canını dişine takarak kaçak avcılara karşı ciddi mücadelelere gösterdiklerine herkesin şahit olduğunu belirten Gökbayrak, "Türkiye’de, bırakın ormanları, özel kanunla koruma altına bulunan milli parklar bile korucu denetiminden yoksun bırakılarak avcıların cirit attığı mekanlara dönmüştür. Gereken sayıda orman korucusu görevlendirmediği için kaçak avcılara teslim olan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı illerdeki orman müdürlükleri, Mayıs ayı içinde Türkiye çapında toplam 103 geyik, dağ keçisi, dağ koyunu avlanması için ihaleler düzenledi. Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğü ise, Bilecik Atatürk Orman Köşkü çevresinde yaşayan 2 geyik için 14 bin lira değer biçerek, 10 Haziran tarihinde ihale yapılacağı duyurusunda bulundu. Duyuruya göre avcılarla birlikte seyahat acenteleri da ihaleye katılabilecek" diyerek tepki gösterdi.
Avcılığın bir spor dalı olmadığını söyleyen Gökbayrak, "Zevki için bir canlının yaşamını sonlandıran hiçbir davranış, spor olarak adlandırılamaz. Avcılık öne sürüldüğü gibi bir turizm türü de değildir. İnsan işgalleriyle daralıp küçük alanlara sıkışan, sayıları tükenmeye yüz tutan yaban hayvanlarını avlanarak turizm canlandırılamaz. Tersine avcılık turizme zarar verir. Avcılık, öldürülen hayvanın doğal döngündeki zincirini kırar. Döngü kırıldığında doğal alan zayıflar ve yok oluş sürecine girer. Doğal alanların kaybedildiği coğrafyada turizm yapılamaz. Biz DOĞADER olarak, yaban hayvanlarının avlanmasını, avcılığın devlet eliyle teşvik edilmesini reddediyoruz" diye konuştu.
Açıklamanın ardından geyik avı ihalesine itiraz ve iptal edilmesini talep eden dilekçeyi Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına ayrı bir dilekçe gönderileceği ifade edildi.
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