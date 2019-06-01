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21:53 01 Haziran 2019
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirdik

    © AA / Serhat Çağdaş
    Çevre
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın borçla aldığı İstanbul'un, bugün dünyanın en önemli şehirlerinden biri, altyapısıyla, üstyapısıyla, düzenli depolama, atık su arıtma tesisleriyle, modern bir şehir haline geldiğini hep birlikte görüyoruz" dedi.

    Sancaktepe'deki Veysel Karani Gümüşhaneliler Derneği'nde vatandaşla bir araya gelen Kurum, konuşmasında 31 Mart seçimlerinde kendilerine verilen destekle Şeyma Döğücü'nün ilçe belediye başkanlığına seçildiğini aktardı. 

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    © AA / Metin Pala
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    Kurum, 31 Mart seçimi öncesinde de bölgeye gelerek ilçenin sorunlarını dinlediklerini ve bu kapsamda İstanbul'daki tüm ilçelerin, Bakanlıklarını ilgilendiren problemlerini aşmak üzere çalışmaları başlattıklarını dile getirdi. 

    Yapılan çalışmalarla bölgedeki mülkiyet, tapu ve imar problemlerinin çözüleceğini söyleyen Kurum, bu sayede vatandaşların daha yaşanabilir alanlarda hayatını sürdürmesinin önünün açılacağını ifade etti. 

    Bakan Kurum, ilçeye 4 bin 200 yataklı bir bölge hastanesi kazandırılacağını, yanına da 150 dönümlük alanda Millet Bahçesi yapılacağını vurgulayarak, "Millet bahçemizin de en kısa zamanda yapımına başlamak üzere Sancaktepe'ye kazandırmak istiyoruz." dedi. 

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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 yıldır AK Parti iktidarı olarak vatandaşa hizmet etme noktasında çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:  "Bazı şeyler geç olabilir, belki uzamış olabilir ama olayın bütününe bakmak lazım ki ben bunu seçim öncesinde de buraya gelip söylemiştim. 'Biz olayın bütününe bakalım, gelmeyi düşündüğümüz hedeflerimize bakalım. 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Türkiyesi için hedeflerimize bakalım. Eksiklerimizi, hatalarımız olabilir ama bunları da hep birlikte giderelim.' demiştim. Siz de sağolun bizim arkamızda durdunuz, Şeyma Başkanımızı seçtiniz. Şimdi sıra bizde biz size hizmet edeceğiz, inşallah sizin sorunlarınızı, problemlerinizi teker teker çözüyor olacağız. Mülkiyet problemlerinin, ben eminim ki bu yıl sonuna gelmeden birçoğunu çözmüş olacağız. Akabinde de planlarımızı yapacağız. İster kendini, ister belediyemiz kanalıyla kentsel dönüşüm sürecine de birlikte gireceğiz. Sancaktepe'de yaşam kalitesi anlamında modern şehirciliği gösterecek yeni semtleri, mahalleleri hep birlikte kurmak istiyoruz." 

    'BU SÜREÇTE SİZLERİN DE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal’da vatandaşlara projelerini anlatarak yeşil alanın önemine değindi.
    © Fotoğraf : İHA
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    Bakan Kurum, Sancaktepe'de verilen hizmetlere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katılmasıyla, işlerin, icraatların çok daha hızlı yapılabileceğine dikkati çekerek, "Biz 17 yıldır bunu yaptık. Bunu herkese gösterdik. O çöp dağlarından aldığımız İstanbul'u, yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Cumhurbaşkanımızın borçla aldığı İstanbul'un, bugün dünyanın en önemli şehirlerinden biri, altyapısıyla, üstyapısıyla, düzenli depolama, atık su arıtma tesisleriyle, modern bir şehir haline geldiğini hep birlikte görüyoruz. Ama bu yetmez, çok daha yukarılara geleceğiz. Bu süreçte de sizlerin desteği önemli." ifadelerini kullandı. 

    Binali Yıldırım'ın, Türkiye'ye önemli hizmetleri bulunduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:  "Bizim hedeflerimiz çok daha büyük. Hedefler doğrultusunda da biz 23 Haziran'da Büyükşehir Belediyesini de almak suretiyle bu hizmetlere devam etmek istiyoruz. Biz bugün bakan, belediye başkanı olabilir ama yarın burada oturan bir insan olduğumuzu bilerek hareket etmek zorundayız ki öyle ettiğimizi düşünüyoruz. 23 Haziran'da sandıklarımıza giderek hem sandıklarımıza sahip çıkacağız hem de Binali Başkanımıza destek olacağız. Sizden onlara destek olmanızı istiyoruz ki biz size daha iyi hizmet verebilelim."

    Daha sonra vatandaşların sorularını cevaplayan Kurum, bölgedeki esnafı da ziyaret etti. 

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    Etiketler:
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
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