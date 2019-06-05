Mahkeme kararını verdi, Gölcük Tabiat Parkı kurtuldu

2017 yılında Bolu Belediyesi’nin Gölcük’te 25 odalı bungalov ve konukevi yapılmasına ilişkin ihale açtığını duyurmasının ardından, sivil toplum örgütleri ‘Gölcük Platformu’ adıyla planların ve ihalenin iptali için mücadele başlattı.

İdare mahkemesinde görülen davada aralık ayında verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından 8 Mayıs’ta esastan karar verildi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, mahkeme oybirliğiyle aldığı ve doğanın korunmasında emsal nitelikli kararında şu noktalara dikkat çekti:

“Gölcük Tabiat Parkı; içerisinde bulunan Devlet Konukevi’nin göl yüzeyine yansımasıyla kartpostallara konu olan güzellikte, insanların şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşarak zaman geçirdiği, kültürümüzün bir parçası olarak piknik yapmak ya da göl çevresinde yürümek suretiyle huzurlu bir şekilde tabiatla buluştuğu eşsiz dinlence alanlardan biridir. Öte yandan gece insan faaliyetleri azaldığında göl kenarına inen ayılar, varlığı değerlendirilen kurt, tilki, çakal, porsuk, kızıl geyik, karaca, yabani kedi, sansar ve gelincik gibi hayvanlar ile endemik canlı ve hayvan türlerinin yaşam alanı olması bakımından tabiat örtüsü ve yaban hayatı için de yeryüzünün eşsiz noktalarından biridir. Alanı daha kıymetli kılan bir yönünün de bu yaşam çeşitliliğinin varlığı olduğu şüphesizdir. Gölcük Tabiat Parkı’nın planlı bir şekilde korunması ve geliştirilmesi elbetteki önemlidir. Ancak bu planlar yapılırken yukarıda aktarılan yaşam çeşitliliği gözetilerek plan kararları oluşturulması gerektiği de izahtan varestedir. Doğal değerlerimizin korunarak gelecek nesillere bozulmadan aktarılması ve onlara yaşanabilir bir dünya bırakılması hem ulusal ve uluslararası mevzuattan hem de devreden kültürel mirasımızdan kaynaklanan bir zorunluluk ve sorumluluktur."

Mahkeme, Bolu Gölcük Tabiat Parkı Revizyon Gelişme Planı’nın 25 bungalov ile idare binası yapılarak çitle çevrilmesine ilişkin bölümünü oy birliğiyle iptal ederken teleferik, kır lokantası ve dağ kızağı yapımına ilişkin iptal istemini ise reddetti.