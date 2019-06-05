Caretta caretta'ya taşla vurup üzerine binen 4 kişi gözaltına alındı

A.K., M.U., M.Ü. ve R.B., ateşin söndürülmesi ve carettaların yuva alanının boşaltılması uyarısında bulunan gönüllülere hakaret ve tehditle karşılık verdi. Gönüllülere saldırmaya da çalışan 4 kişi, jandarmaya ihbar edildi. Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Olimpos Jandarma Asayiş Noktası ekipleri olaya müdahale etti. 4 kişi, ateşin söndürülmesi ve alanın boşaltılmasını isteyen jandarma ekiplerine de hakaret ve tehditle karşılık verdi. 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Caretta koruma görevlileri ve gönüllüler jandarmadaki ifadelerinde, dün saat 22.40 civarında Olimpos sahilinde derenin güney bölgesinde 4 kişiyi ateş yaktıkları ve içki içerken gördüklerini belirterek, alanın nesli tehlike altıdaki carettaların yuva alanı, bölgede ateş yakmanın yasak ve bu konuda valilik emri ile Orman Bakanlığı'nın deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin genelgesi olduğu, boşaltmaları gerektiği uyarısında bulunduklarını söyledi.
'TAŞLA VURDU, ÜZERİNE BİNDİ'
Olay yerine gelen ve alanı boşaltmaları gerektiğini söyleyen 6 kişilik jandarma ekibine de bu kişilerin küfür edip hakarette bulunduğunu aktaran görevliler, "Jandarma personelinin de üzerine yürüyerek mukavemette bulundular. Jandarma da zor kullanarak şahısları etkisiz hale getirdi. Ancak şahıslar jandarma personeline, küfür ve hakaretlerde bulunmaya devam etti" dedi.
4 kişi, ifadelerinin ardından gönüllülere hakaret ve tehdit, jandarma ekiplerine hakaret, tehdit ve görevini yaptırmama ile yasak olmasına rağmen ateş yakma ve nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağasına eziyet suçlarından adliyeye sevk edilecek.
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