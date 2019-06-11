Ata sopayla defalarca vurarak işkence eden adama verilen ceza: 773 TL

Türkoğlu'nun Beyoğlu Mahallesi'nde 2 ay önce İsmet A., kamyonete bindirmeye çalıştığı sırada huysuzlanan ata elindeki sopayla vurmaya başladı. İsmet A.'nın ata sopayla defalarca vurarak uyguladığı işkence, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.
Çiğdem Şeker, olayın ardından işkenceye maruz kalan atın sağlık durumunun veteriner hekimlerce kontrol edildiğini anlatarak, "Yük hayvanlarına bu şekilde muamele kesinlikle kabul edilemez. Görüntüler bize ulaşır ulaşmaz gerekenin yapılması için ilgili yerlere başvurduk. Başvurumuz sonucunda da ata sopayla defalarca vurarak, işkence eden kişiye 773 lira para cezası kesildi" dedi.
Ata sopayla defalarca vurarak işkence eden adama verilen ceza: 773 TLhttps://t.co/jgoV7OtNof pic.twitter.com/hPibclr5ZB— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 11, 2019
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