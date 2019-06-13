Kapadokya'da tepki çeken asansör

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Yunak mahallesinde bulunan bir otelin, doğa harikası üzerine yaptırdığı asansör ve seyir terası büyük tepki çekti. Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bu yapıya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından izin verildiğini açıkladı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde doğa harikası üzerine yapılan asansör yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekerken bu durum sosyal medyada da büyük tepkileri beraberinde getirdi. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Yunak Mahallesinde bulunan asansöre otelin seyir terası da koyduğu görüldü.

Ürgüp ilçesinde otelin asansörü yapmasına ve burada seyir tepesinde gelen turistlerin bölgeyi izlemesi için Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından izin verildiği öğrenildi.

Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu olan ve asansör olarak tasarlanan yapıya ait mimari restorasyon projeleri, Nevşehir Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 03.08.2012 tarih ve 408 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı projesi ile fiziki uygulama uygunluk arz etmektedir. İddia edildiği üzere herhangi bir hukuksuzluk ve su-i istimal söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.