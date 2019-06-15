Türkiye'ye özgü 'Yitik Lale' 123 yıl sonra çiçek açtı

Türkiye'ye özgü bir tür olan ve doğada kaybolan ‘yitik lale’ 123 yıl aradan sonra anayurdu olan Amasya’da çiçek açtı.

Hürrüyet'ten İdris Emen'in haberine göre, bilimsel adı ‘tulipa sprengeri baker’ olan ‘yitik lale’ ilk kez 1892’de Alman bir bahçıvan tarafından Amasya’da keşfedildi.

Bilim dünyasına tanıtıldıktan sonra son kez 1896’da doğada görülen yitik lalenin nesli tükendi. Birçok yerli ve yabancı araştırmacı yitik laleyi bulmak için çalışma yaptı. Ancak 123 yıllık süreçte bütün çabalar sonuçsuz kalınca Türkiye’ye özgü bu endemik türün doğadaki varlığının sona erdiği rapor edildi. Yitik lale Türkiye’de yok olsa da Avrupa’da az sayıda bahçede varlığını devam ettirdi.

İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, lalenin Türkiye’ye geri getirilmesi için 2015’te, “Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor” adlı bir proje başlattı, soğan ve tohumları İngiltere’den anavatanı Amasya’ya getirildi. Amasya’ya gönderilen yitik lale soğanları geçtiğimiz sene TEMA’nın Amasya Merzifon’daki bahçesine dikildi.

TEMA Amasya temsilcisi Kadir Acer, “Geçen sene bahçemize 2 adet yitik lale soğanı ektik. Laleler Mayıs ortasında çiçek açtı. Kısa bir süre önce maalesef burada dolu yağışı oldu. Dolu lalelere yapraklarını erken döktürdü. Ancak lale meraklıları gelip, görebildiler. Gelecek sene bahçemizdeki lale sayısı artacak” dedi.