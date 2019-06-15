Türkiye'ye özgü 'Yitik Lale' 123 yıl sonra çiçek açtı

Bilim dünyasına tanıtıldıktan sonra son kez 1896’da doğada görülen yitik lalenin nesli tükendi. Birçok yerli ve yabancı araştırmacı yitik laleyi bulmak için çalışma yaptı. Ancak 123 yıllık süreçte bütün çabalar sonuçsuz kalınca Türkiye’ye özgü bu endemik türün doğadaki varlığının sona erdiği rapor edildi. Yitik lale Türkiye’de yok olsa da Avrupa’da az sayıda bahçede varlığını devam ettirdi.
TEMA Amasya temsilcisi Kadir Acer, “Geçen sene bahçemize 2 adet yitik lale soğanı ektik. Laleler Mayıs ortasında çiçek açtı. Kısa bir süre önce maalesef burada dolu yağışı oldu. Dolu lalelere yapraklarını erken döktürdü. Ancak lale meraklıları gelip, görebildiler. Gelecek sene bahçemizdeki lale sayısı artacak” dedi.
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