Antalya'da tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında kaybolan yuva sayısı 100'ü geçti

Antalya'da nesli tehlike altındaki caretta carettaların, iş makineleri ve traktörlerle tarla gibi sürülerek düzleştirilen yuvalama alanının, 1000 metre değil 2 bin 320 metre olduğu, kaybolan yuva sayısının da 100'ün üzerine çıktığı belirlendi.
Akdeniz sahillerinin en büyük caretta caretta yuvalama alanını oluşturan, Kundu, Kadriye, Belek, Boğazkent ve Denizkent'ten oluşan yaklaşık 30 kilometrelik sahilin Boğazkent kumsalında tarla gibi sürülerek 50 yuvanın yok edildiği alanın, yapılan incelemeler sonucunda 1000 değil, 2 bin 320 metre olduğu ortaya çıktı.
20 yıldır 30 kilometrelik sahil bandında mayıs- ekim ayları arasında carettaların yumurta bırakma ve yuvalardan çıkan yavruların denizle buluşturulması adına mücadele veren Ekoloji Araştırmalar Derneği (EKAD), tarla gibi sürülen iki alanda 50, üçüncü alanla birlikte 100'ün üzerinde kaybolan yuvayı yeniden tespit etmeye çalışıyor.
EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat, yaptıkları incelemelerde, Boğazkent sahilinde ilk aşamada belirledikleri ve yaklaşık 1000 metrelik kumsalda iş makineleri ve traktörlerle gerçekleşen düzleştirme işleminin, aynı sahilin bir başka bölgesinde daha tespit edildiğini söyledi.
Boğazkent sahilinin toplam 6.7 kilometre olduğunu belirten Canpolat, yapılan incelemeler sonunda toplam 3'e çıkan sürülen alanların, otellerin olmadığı alanlar olduğunu söyledi.
Teknik ölçümlere göre ilk alanın 550 metre, ikinci alanın 670 metre, yeni belirlenen üçüncü alanın da 1100 metre olduğunu dile getiren Capnpolat, ilk iki alanda 50 yuva kaybı yaşandığını, üçüncü alanda da yeni yuva kayıpları olduğunu, net sayıyı tespit etmek için detaylı çalışma yaptıklarını dile getirdi.
15 Mayıs'ta bölgede carettaları karşılamaya başladıklarını anlatan Canpolat, bugüne kadar 30 kilometrelik sahilde toplam yuva sayısının 700'ü aştığını, Boğazkent kısmındaki yuva toplamının ise 250'nin üstünde olduğunu belirterek, "Düzlenen alanlar nedeniyle Boğazkent'te işaretli yuvaların önemli kısmı kayboldu" dedi.
Caretta yuvalarının yerlerini taş ve çubuklarla yaptıkları işaretlemenin yanı sıra GPRS'le belirlemeye çalıştıklarını anlatan Canpolat, "Ancak yumurtaların bırakıldığı alan 20 cm çapında. GPRS'de 2-3 metrelik sapma olabiliyor. O yüzden tam noktalarını bulmak çok zor olacak veya bulamayacağız" diye konuştu.
Tarla gibi sürülen kumsalın yaklaşık bir yılda eski haline dönebileceğini belirten Canpqolat, “Kumsal için artık doğal sürecin beklenmesi gerekiyor. Kumsal dinamik bir yapı olduğu için rüzgar ve dalgalarla bir yılda eski halini alır. Ancak bir daha böyle bir faaliyetin kesinlikle yapılmaması gerekiyor" dedi.
Diğer yandan bölgede Serik Kaymakamlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü gibi ilgili tüm kurumlar sorumlularla ilgili çalışma başlattı. Serik Belediyesi'ne ait bir şirketin şüpheli olduğu olayın sorumluları, bölgenin Özel Koruma Çevre Alanı olması dolayısıyla Çevre Kanunu'na göre 100 bin lira gibi para cezasıyla da karşı karşıya.
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