Bir fotoğraf Grönland'da buzullara yönelik tehdidi gösterdi: Köpekler 'suda' koşuyor

“Bir fotoğraf binlerce kelimeye bedel” sözü, Danimarkalı bir meteorolojist tarafından bir kez daha ortaya kondu. Grönland’da çekilen ve köpeklerin 'su üzerinde koştuğu' fotoğraf aşırı sıcakların buz denizinde yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.

Okyanusların durumunu ve buzulları incelemek için Grönland’da bulunan Danimarka Meteoroloji Enstitüsü ekibinden Steffen Olsen tarafından 13 Haziran’da Inglefield Bredning Fiyort’unda çekilen fotoğraf buzulların hızla eridiğini gözler önüne serdi.

Twitter’da paylaşılan fotoğrafta, ekibin kızağını çeken köpeklerin eriyen buzullar nedeniyle bilek seviyesindeki suda koştuğu görülüyor.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD — Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) 14 Haziran 2019

​Yetkililer, diğer bölgelerde eriyen buzul sularının yüzeydeki çatlaklardan aşağı indiğini fakat bu bölgedeki buzullarda çatlak bulunmadığı için eriyen suların yüzeyde kaldığını ve bu nedenle böyle bir görüntünün ortaya çıktığını açıkladı.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü, fotoğrafın çekildiği gün bölgedeki hava sıcaklığını 17.3 santigrat derece olarak ölçtü. Yetkililer bu sıcaklığın yaz koşulları için bile yüksek olduğunu söyledi.

Olsen’ın ekip arkadaşı iklim bilimci Ruth Mottram, “Kış mevsiminde bu bölgede çok sağlam ve kalın bir buzul tabakası oluşur ve eriyen buzul sularının aşağı inmesi için çatlaklar oluşturmaz. Geçtiğimiz hafta güneyden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle çok yüksek hava sıcaklıklarıyla karşılaştık” dedi.

Ancak küresel ısınmanın rolüne dair bir şey söylemek için erken olduğunu savunan Mottram,“Bu sıcaklıklar olağan dışı olmasına rağmen daha önce görmediğimiz aşırı bir hava durumuyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.