Rusya, kötü koşullarda tutulan balinaları serbest bırakmaya başladı

Rusya’nın Nahodka kentinde tutulan orka ve beyaz balinaların tutuldukları insanlıkdışı koşullardan kurtarılmasına yönelik çağrıların ardından balinaların yaklaşık dört ay içinde yakalandıkları yere geri bırakılacağı belirtildi. Rus basınına göre, iki balina halihazırda serbest bırakıldı.

Rus basınının aktardığına göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev, Nahodka kentindeki balinaların yakalandıkları yere götürülüp dört ayda tamamının serbest bırakılacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in halkın sorularını yanıtladığı Direkt Hat programı çerçevesinde konuşan Gordeyev “Bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda balinaların yakalandıkları yere, doğal ortamlarına bırakılmaları yönündeki tek makul kararı aldık. Bu operasyon yaklaşık dört ay sürecek” dedi.

Basında iki orkanın serbest bırakıldığı da aktarıldı.

Rusya'nın Nahodka kentindeki Deniz Memelileri İntibak Merkezi'nde Kasım ayında 90 beyaz balina ve 11 orkanın ‘hapishane' gibi küçük kutularda insanlık dışı koşullarda tutulduğunun tespit edilmesinin ardından, merkez hakkında soruşturma başlatılmıştı.

All orcas & belugas from Russian ‘whale prison’ will return to the wild – governor



STORY: https://t.co/0JlvvQwRWq



VIDEO: ‘Whale prison’ discovered by drone in Far East Russia pic.twitter.com/AyYYHDSeWS — RT (@RT_com) April 8, 2019

​Hayvan hakları savunucusu Pamela Anderson konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'e mektup yazıp balinaların bırakılması için talimat vermesi talebinde bulunmuştu. Putin ise 1 Mart'a kadar konunun çözüme kavuşturulması için Rusya Doğal Kaynaklar ve Tarım bakanlıklarına talimat vermişti.

Letter to President Vladimir Putin https://t.co/4m3MjYl0LQ — Pamela Anderson (@pamfoundation) February 24, 2019

​Pamela Anderson'dan sonra Leonardo DiCaprio da Rusya'nın Nahodka kentinde tutulan orka ve beyaz balinaların serbest bırakılması için harekete geçmiş ve Change.Org sitesindeki imza kampanyasına katılmıştı.

Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) February 26, 2019

​

#Orcas & belugas are being held captive in small cages in a Russian bay. A winter cold snap is freezing the bay: the lives of these whales hang in the balance.



Sign & share to let Russian authorities know it's time to free these whales before they die: https://t.co/h41DNM904b. pic.twitter.com/0op1rXxPt6 — Change.org Canada (@CdnChange) February 25, 2019

​