Bakanlıktan ağaç katliamı iddialarıyla ilgili açıklama: Ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur

'8 BİN 300 YENİ FİDAN DİKİLECEK'
İddialar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.
Habertürk'ten Burcu Ayyıldız'ın haberine göre açıklamada "Karaçam Ormanları'nın büyümelerinin durmuş olması, çeşitli zararlıların etkilerine maruz kalmaları ve yetişme ortamına yeterli uyumu sağlayamamaları gibi nedenlerle yeni fidanlarla ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle mevcut karaçam ağaçlarının sahadan kaldırılarak, yeni fidan dikimi ve ağaçlandırma yapmak amacıyla arazinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. 2019 Kasım-Aralık aylarında 8 bin 300 adet fidan alana dikilecektir" denildi.
'BAŞKA AMAÇLA KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'
Açıklamad ayrıca çalışmaların bakanlık idaresi, gözetimi ve denetimi altında yürütüldüğü de belirtildi. "Bu sahaların başka bir amaçla kullanılması asla söz konusu olmayıp, ormanın devamlılığını sağlamak maksadıyla yapılan bir ormancılık faaliyetinden ibarettir" ifadesi kullanıldı.
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