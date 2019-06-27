Aşırı sıcaklar arıları olumsuz etkiledi

Balıkesir'de arı üreticileri arıları sıcaklardan koruyabilmek için farklı çözümler üretmeye çalışıyor.

Sıcaktan bunalan arıların kovanlarını terk ederek koloniler halinde ağaçlara konarak serinlemeye çalıştıklarını söyleyen Havva İnceoğlu isimli vatandaş, "Birçok arıcının arılarının kovandan serinlemeye çıkmak için çıktıkları anda kaybolduğu veya meraklıları tarafından bulundukları yerden alındıklarını" ifade etti.

Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kaplan da, Balıkesir'in Manyas ilçesinde kayıtlı 33 arıcının bulunduğunu bu arıcılara ait 3 bin 300 civarında arı kovanının bulunduğunu ve arıların sıcaklardan dolayı sabah erken saatlerinde çiğ olayı varsa polen toplamaya çıktıklarını aksi halde çalışamadıklarını vurgulayarak, arıcıların da artık bahar ballarını kovanlardan almaya başladıklarını sözlerine ekledi.