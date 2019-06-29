VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 15.00'de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16.30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır."
ERDEM GÜL: EKREM İMAMOĞLU SEFERBERLİK İLAN ETTİ
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de Twitter hesabından yangının kontrol atına alındığını duyurarak şu ifadeleri kullandı: "Heybeliada'daki yangın moralimizi bozdu. Ancak itfaiye görevlilerimizin ve hemşehrilerimizin insanüstü gayretleriyle korktuğumuz olmadan yangın kontrol altına alındı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, söndürme çalışmalarını an be an yakından izledi. Ve ihtiyaçlarin karşılanması için seferberlik ilan etti. Bu yangın, dikkatli olmamız ve önlemleri almamız gerektiğini gösterdi. Asıl hepimizin duyarlı olmamız gerektiği ortaya çıktı. Hepimize geçmiş olsun."
Heybeliada’da yangın çıktı: 'İmamoğlu seferberlik ilan etti' https://t.co/gurXqQARqX pic.twitter.com/bVLNdTClMX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 29, 2019
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