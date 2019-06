Heybeliada’da yangın çıktı: 'İmamoğlu seferberlik ilan etti'

Heybeliada'da çıkan yangın yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alındı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, söndürme çalışmalarını an be an yakından izledi. Ve ihtiyaçlarin karşılanması için seferberlik ilan etti" dedi.