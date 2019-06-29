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22:43 29 Haziran 2019
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    Heybeliada'da çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

    Heybeliada’da yangın çıktı: 'İmamoğlu seferberlik ilan etti'

    © AA / Serhat Çağdaş
    Çevre
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    Heybeliada'da çıkan yangın yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alındı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, söndürme çalışmalarını an be an yakından izledi. Ve ihtiyaçlarin karşılanması için seferberlik ilan etti" dedi.

    İzmir’in Menemen ilçesinde geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangın, diğer fabrikalara sıçradı. Onlarca itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
    © Fotoğraf : İHA
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    Heybeliada'da saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangına helikopterle de müdahale edildi. Birkaç noktaya yayılan yangına müdahale için Kartal, Maltepe ve Pendik'ten de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangını söndürmek için ada sakinleri de çalışmalara katıldı. Yangın yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

    VALİLİK'TEN AÇIKLAMA 

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

    Açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 15.00'de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16.30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır." 

    Notre Dame Katedrali
    © AP Photo / Thierry Mallet
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    ERDEM GÜL: EKREM İMAMOĞLU SEFERBERLİK İLAN ETTİ

    Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de Twitter hesabından yangının kontrol atına alındığını duyurarak şu ifadeleri kullandı: "Heybeliada'daki yangın moralimizi bozdu. Ancak itfaiye görevlilerimizin ve hemşehrilerimizin insanüstü gayretleriyle korktuğumuz olmadan yangın kontrol altına alındı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, söndürme çalışmalarını an be an yakından izledi. Ve ihtiyaçlarin karşılanması için seferberlik ilan etti. Bu yangın, dikkatli olmamız ve önlemleri almamız gerektiğini gösterdi. Asıl hepimizin duyarlı olmamız gerektiği ortaya çıktı. Hepimize geçmiş olsun."

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    Etiketler:
    Orman yangını, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Erdem Gül, Adalar Belediyesi, Heybeliada, İstanbul, Türkiye
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