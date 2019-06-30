Datça'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine 200 metreye kadar yaklaştı

Helikopterlerin olay yerinden ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra soğutma çalışmaları yapılırken, bölgeye yakın bir alanda alevler yeniden başladı. Esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tekrar etkili oldu.
Gittikçe büyüyen ve kontrolden çıkan yangın ☹️ Büyük geçmiş olsun DATÇA yardım edebilecek gönüllü arkadaşlar lütfen yardıma koşun ☹️— çArşı Demo (@Serkan_Demo) June 29, 2019
Sebep olanların ciğeri solsun!!! pic.twitter.com/TCfegY9bwW
14 AROZÖZ VE 100'DEN FAZLA ORMAN İŞÇİSİ İLE MÜDAHALE
Olay yerinde bulunan, Datça Orman İşletme Şefliğine bağlı 14 arozöz ve 100'den fazla orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi´nden (MAFGAME) gönüllüler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Datça yanıyor! pic.twitter.com/OMlsKSYVnN— Onur DİRİL (@OnurDiril) June 29, 2019
Alevler tepeden sahile doğru bir hat halinde aşağıya inmeye başlarken; rüzgarın doğudan batıya doğru eserek, alevleri yerleşim alanlarından uzaklaştırması olası bir facianın önlenmesini sağladı. Ancak kuvvetli rüzgarın ters dönmesi durumlunda, Palamutbükü sahili ve liman bölgesindeki bazı yerleşim yerlerini tehdit edebileceği belirtiliyor.
Edinilen bilgilere göre alevler yerleşim yerlerine 200 metre kadar yaklaştı.
#datça Palamutbükü 'nde bugün çıkan yangın. Içim acıdı. Umarım en kısa zamanda söndürülür @datcabelediyesi pic.twitter.com/8H5CqedDOg— Ritsamou (@Ritsamoucuk) June 29, 2019
Ayrıntılar geliyor...
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