‘Babil’ dünya mirası listesine girdi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 43. Dünya Miras Komitesi toplantısı düzenlendi.

UNESCO’nun Dünya Miras Komitesi Irak’ın başkenti Bağdat’ın 100 kilometre güneyinde bulunan Babil'in tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne aldığını duyurdu.

Bu alanın dünya mirası listesine girmesi için uzun zamandır çalışmalar yürüten Bağdat hükümeti ise yayınladığı açıklamada karardan memnun olduklarını belirtti.

​