Fransa uçak biletlerine ‘yeşil vergi’ getirmeye hazırlanıyor

Daha çevreci bir ulaşımı hedefleyen Fransa, uçak biletlerinden ‘yeşil vergi’ alınacağını açıkladı. Önümüzdeki yıl başlayacak uygulamayla 180 milyon euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, çevreyi daha az kirletecek bir ulaşım altyapısı oluşturmak adına ülkeden yapılacak her uçak için alınan bilete ‘eko-vergi’ getireceklerini duyurdu.

Borne, “Fransa’dan yapılacak tüm uçuşlar için eko-vergi uygulamasını hayata geçirmeye karar verdik” dedi.

Derecelendirilen uygulamaya göre Fransa ve başka bir Avrupa Birliği ülkesine alınan ekonomi sınıfı biletler için 1.5 euro, birinci sınıf için 9 euro vergi alınacak. AB dışına yapılack uçuşlarda birinci sınıf biletlerden alınan vergi 18 euroyu bulacak. Transit uçuşlardan ise vergi alınmayacak.

Gelecek yıl başlayacak uygulama sayesinde 180 milyon euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

Bakan Borne’un bu açıklamasından sonra ise Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France'ın hisseleri yüzde 4.5 ve Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın hisseleri de yüzde 2.5 değer kaybetti.

İsveç de geçen yıl benzer şekilde hava taşımacılığının neden olduğu karbon salınımını gerekçe göstererek her bilete 40 euroya kadar vergi getirmişti.