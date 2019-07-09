Fransa uçak biletlerine ‘yeşil vergi’ getirmeye hazırlanıyor

Borne, “Fransa’dan yapılacak tüm uçuşlar için eko-vergi uygulamasını hayata geçirmeye karar verdik” dedi.
Derecelendirilen uygulamaya göre Fransa ve başka bir Avrupa Birliği ülkesine alınan ekonomi sınıfı biletler için 1.5 euro, birinci sınıf için 9 euro vergi alınacak. AB dışına yapılack uçuşlarda birinci sınıf biletlerden alınan vergi 18 euroyu bulacak. Transit uçuşlardan ise vergi alınmayacak.
Bakan Borne’un bu açıklamasından sonra ise Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France'ın hisseleri yüzde 4.5 ve Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın hisseleri de yüzde 2.5 değer kaybetti.
İsveç de geçen yıl benzer şekilde hava taşımacılığının neden olduğu karbon salınımını gerekçe göstererek her bilete 40 euroya kadar vergi getirmişti.
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