Muş’a gelen Rus moda tasarımcısı Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyor

Valilik tarafından organize edilen, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün eşi Dr. Meşide Gündüzöz'ün de destek verdiği 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliğine katılmak için 25 farklı ülkeden ressam ve tasarımcılar kente geldi.
Şimdiye kadar Türkiye ile birlikte 74 ülkeyi gezdiğini ifade eden Grey, 2019 yılının Ocak ayı itibariyle çevre kirliliğine ve plastiksiz bir yaşama dikkat çekmek amacıyla yola koyulduğunu söyledi.
‘LONDRA’DA MODA HAFTALARINA KATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM’
Çöp ve poşetlerden tasarladığı kıyafetler ile dünya moda haftalarına katılmayı planladığını anlatan Anita Grey, "Rusya’dan Muş’a geldim. İlk önce burada çöp toplayarak, çevre kirliğine dikkat çekmek istedim. Topladığım çöp poşetlerinin yanı sıra, mağazalardan da poşet aldım. Onları kestirip, bir kıyafet örgüsü yapıyorum. Bu örgü ile elbiseler yapmayı düşünüyorum. Sonrasında, Londra’da moda haftalarına katılmayı düşünüyorum" dedi.
‘DÜNYAYI BÜYÜKLERİN KİRLETİYOR’
Rusyalı Moda Tasarımcısı Anita Grey’e, Muş’ta yaptığı çalışmasında; Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve eşi Dr. Meşide Gündüzöz, İl Emniyet Müdür Eşi İmran Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile eşi Nalan Baykal da destek verdi. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, "Anita, atık poşetlerden sanatsal ürünler yapıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Çevre duyarlılığını da artıran bir etkinlik olmasından dolayı" dedi.
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