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16:34 12 Temmuz 2019
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    Konda araştırması: Yüzde 50 'iklim değişikliğinin etkileri şimdiden hissediyoruz' diyor

    © DHA / ELVAN EZBER
    Çevre
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    Konda'nın iklim değişikliği algısı araştırmasına göre, Türkiye’de halkın yüzde 60’ı iklim değişikliğinden endişeli, yüzde 50’si ‘etkileri şimdiden hissediyoruz’ diyor.

    İklim değişikliği
    © REUTERS / Stephane Mahe
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    İklim Haber ve Konda’nın Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 adlı araştırması bugün yayımlandı.

    Araştırma için Türkiye’nin 29 iline bağlı 100 ilçenin 151 mahalle ve köyünde 2745 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşmelerde iklim değişikliği konusunda altı soru soruldu ve bu soruların yanıtları, diğer siyasi ve toplumsal tercihler ve eğilimlere ilişkin yanıtlarla karşılaştırıldı.

    “İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz?” sorusuna verilen cevaplar Türkiye’de her 10 kişiden en az altısının iklim değişikliğinden endişelendiğini gösterdi.

    Bu soruya ek olarak bu sene aynı zamanda Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerinin görülüp görülmediğine veya ne zaman görüleceğine dair bir soru da soruldu.

    Bu sorunun yanıtlarına göre, toplumun yarısı iklim değişikliğinin şimdi yaşandığını düşünüyor. Türkiye’de her iki kişiden biri “iklim değişikliğinin etkilerini şimdiden hissediyoruz” diyor.

    Avustralya Büyük set Resifi
    © AFP 2019 / William West
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    Ankete katılanların yüzde 70’i iklim afetlerinin arttığını, yüzde 60’ı da yaşadıkları yerin yerel yönetiminin yeterli önlem almadığını düşünüyor.

    Türkiye’de yaşanan düzensiz hava olaylarında iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünenler en fazla İYİ Parti ve ardından HDP seçmenleri oldu. İYİ Parti’ye oy verenlerin yüzde 81’i, HDP’ye oy verenlerin yüzde 80’i iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor.

    AK Parti’ye oy verenlerin 43’ü ve CHP’ye oy verenlerin yüzde 58’i iklim değişikliğinin Türkiye’de etkilerini günlük yaşamında hissettiğini belirtirken, HDP’lilerde bu oran yüzde 70’e çıkıyor, MHP’lilerde yüzde 40’a düşüyor.

    Eğitim seviyesi, çalışma durumu, yaş ve dinsel duyarlılık farklılıkları bu konuda görüş ayrılığına sebep olmuyor.

    Raporda bir makalesi yer alan İklim Haber ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son üç yılın, Türkiye’de 1940’lardan beri ülke tarihinde en çok meteorolojik afetin görüldüğü yıllar olduğunu yazdı.

     

    Etiketler:
    İYİ Parti, HDP, CHP, AK Parti, iklim değişikliği, iklim, araştırma, KONDA
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