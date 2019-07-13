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17:12 13 Temmuz 2019
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    Kızkalesi

    3 kilometrelik alanı sulama işi daireler arası polemiğe döndü, ağaçlar kurudu

    © AA /
    Çevre
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    Mersin'in Erdemli ilçesi'ndeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Kızkalesi’nden geçen 3 kilometrelik alanın sulanması CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Karayollarını karşı karşıya getirdi. İki kurumun da sorumlululuğu birbirine atması üzerine ağaçlar kurudu, bitkiler soldu.

    Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, Mersin kent turizminin ‘amiral gemisi olan’ Kızkalesi'nde 3'üncü dönem muhtarlık görevine seçilen Murat Kale, yaklaşık 3 kilometrelik cadde ortasındaki ağaçların sulanmadığı için kuruyarak çirkin bir görüntü oluşturması üzerine harekete geçti.

    Muhtar Kale, Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe vererek, turizm sezonu başlamadan konuya özen gösterilerek gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

    © AA / Şahin Oktay
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    KARAYOLLARI: PEYZAJ İŞİNİ BELEDİYE YAPACAK

    Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Şengüler imzasıyla muhtarın bu talebine verilen cevapta, söz konusu kesimdeki peyzaj alanları ve bakım sulama çalışmalarının bölge müdürlüklerince sürdürüldüğü belirtilerek, “Bu kesimdeki peyzaj çalışmaları düzenlenecek ‘Peyzaj Protokolü' ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne devredeceğinden bu alandaki çalımalar Belediye tarafından yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

    MERSİN BELEDİYESİ: KARAYOLLARI YAPACAK

    Muhtar Kale, bu kez de caddedeki ağaçların sulanması talebini Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne iletti. Muhtar Murat Kale'nin dilekçesine Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Göher Şahin'in imzasıyla verilen cevapta, muhtarlığın orta refüj ve mevcut bitkilerin sulanması ve bakımının talep edildiği belirterek, “Bahse konu alanda; Kızkalesi Mahallesi orta refüj ve Karayolları Dinlenme Parkı'nın ağaçlandırılması ve mevcut bitkilerin sulama işlemlerinin yapılması konusunda ilgili protokol bulunmadığından Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunmaktadır” denildi.

    MUHTAR YETKİ KARMAŞASINA TEPKİLİ

    © AA / Oktay Özden
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    Havanın aşırı sıcak ve nem oranının çok yüksek olduğu, yurt içi ve yurt dışı turizm hareketliliğinin son derece yoğun yaşandığı Kızkalesi'nde orta rejüjde kuruyan ağaçları gösteren Muhtar Kale, iki kurum arasındaki yetki kargaşasına tepki gösterdi. Muhtar Kale, “Yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun olduğu Kızkalesi'nin ortasından geçen tek caddeye olan ilgisizlik karşısında şok olmuş durumdayız. Tatilciler de, bu çirkin görüntü karşısında şaşkınlıklarını dile getiriyorlar. Turizm işletmecileri ve tatilciler iki kurum arasındaki bu yetki kargaşasının bir an önce sonuçlanarak bölgeye gereken ilginin gösterilmesini istiyor” dedi.

    Etiketler:
    çevre, ağaç, Bitki, Muhtar, Karayolları Genel Müdürlüğü, CHP, Belediye, UNESCO, Sulama, Erdemli, Mersin, Kızkalesi
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